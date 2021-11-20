僅相隔4天 肇逃「300哥」又酒醉無照騎車撞到顱內出血

新北市三峽區一輛賓士C300車型駕駛陳男，先前到加油站只願付300元，被網友戲虧是「300哥」，後來陳男駕駛該車於上月27日先撞女外送員肇逃，相隔四天又酒醉無照騎車發生車禍，而這次陳男則是顱內出血送醫急救，警方並依公共危險案罪嫌通知陳男到案說明。

綽號「300哥」的陳男(27歲)，上月27日先於凌晨駕車闖紅燈撞上女外送員，之後更肇事逃逸，循線查獲陳男肇事後，雙方正在討論賠償事宜，沒有到陳男相隔4天又喝酒醉無照騎車，與同樣是無照駕駛、開著BMW的吳男(24歲)撞再一起，陳男這次則是顱內出血送醫急救。短短4天就發生兩次車禍，機率頗高。

警方表示，陳男31日騎車普通重機車沿三峽區大同路往介壽路方向行駛，於當天凌晨5時與黃男自小客車沿大同路往介壽路方向行駛、左轉永安街時發生交通事故，造成機車騎士陳男受傷送恩主公醫院醫，經檢查為顱內出血，腿部擦傷，住加護病房1日後再轉普通病房1日旋即出院。