僅相隔4天 肇逃「300哥」又酒醉無照騎車撞到顱內出血
新北市三峽區一輛賓士C300車型駕駛陳男，先前到加油站只願付300元，被網友戲虧是「300哥」，後來陳男駕駛該車於上月27日先撞女外送員肇逃，相隔四天又酒醉無照騎車發生車禍，而這次陳男則是顱內出血送醫急救，警方並依公共危險案罪嫌通知陳男到案說明。
綽號「300哥」的陳男(27歲)，上月27日先於凌晨駕車闖紅燈撞上女外送員，之後更肇事逃逸，循線查獲陳男肇事後，雙方正在討論賠償事宜，沒有到陳男相隔4天又喝酒醉無照騎車，與同樣是無照駕駛、開著BMW的吳男(24歲)撞再一起，陳男這次則是顱內出血送醫急救。短短4天就發生兩次車禍，機率頗高。
警方表示，陳男31日騎車普通重機車沿三峽區大同路往介壽路方向行駛，於當天凌晨5時與黃男自小客車沿大同路往介壽路方向行駛、左轉永安街時發生交通事故，造成機車騎士陳男受傷送恩主公醫院醫，經檢查為顱內出血，腿部擦傷，住加護病房1日後再轉普通病房1日旋即出院。
由於陳男現場受傷未施測，送恩主公醫院治療救護，經恩主公醫院抽血檢驗，抽血酒精值為163mg/dL，換算吐氣酒精值為0.815mg/L；黃男吐氣酒精值則為0.00mg/L。案經核發傳喚通知書，通知酒駕公共危險案涉嫌人陳男到案製作筆錄，若未到案則將直接函送法辦。
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