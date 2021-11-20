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新北男子酒駕失控暴衝 車卡淡海輕軌分隔緣石遭法辦

僅相隔4天 肇逃「300哥」又酒醉無照騎車撞到顱內出血

新北男子酒駕失控暴衝 車卡淡海輕軌分隔緣石遭法辦

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

醉不上道！新北市淡水區一名55歲康姓男子，今天晚上下班後與友相約聚餐，眾人酒過三巡之後各自離開，孰料，康男無視法令，竟酒駕開車返回中和住處。途中行經濱海路與沙崙路口，不慎衝撞上捷運輕軌與分隔緣石，整輛車直接卡住動彈不得，捷運公司獲報立即停駛2班次列車，直到45分鐘後拖吊車拖離汽車才恢復列車行駛。

據了解，55歲康姓男子，今天晚上下班後與友相約淡水喝酒聚餐，眾人酒過三巡紛紛離席各自返家。康男帶著微醺酒意，竟無視酒駕法規，直接開車準備返回中和住處。晚上約莫8時許，車經淡水區濱海路與沙崙路口，一時不慎衝入輕軌軌道與一般道路分隔緣石上，車體當場卡住無法動彈，所幸未波及捷運列車及其他路過人車。

捷運公司獲報，立即停開兩班次列車，直到晚間8時45分許，拖吊車到場協助把車拖離，隨即恢復捷運行駛。警方獲報派員到場，對康男進行酒測，酒測值竟高達1.19毫克，將康男帶回偵辦，警詢後公共危險罪嫌將康男移送法辦，並追究其毀損責任。

康男酒後駕車，卻失控衝撞衝捷運輕軌與分隔緣石，卡在裡面動彈不得。記者曾伯愷／翻攝
康男酒後駕車，卻失控衝撞衝捷運輕軌與分隔緣石，卡在裡面動彈不得。記者曾伯愷／翻攝
康男座車卡在捷運輕軌與分隔緣石。記者曾伯愷／翻攝
康男座車卡在捷運輕軌與分隔緣石。記者曾伯愷／翻攝
45分鐘後拖吊車抵達，才將肇事車體拖離該處。記者曾伯愷／翻攝
45分鐘後拖吊車抵達，才將肇事車體拖離該處。記者曾伯愷／翻攝

捷運 淡水

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