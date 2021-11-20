傳播妹遭掌摑又被摸！搬救兵找丈夫卻寡不敵眾駕車落跑

寡不敵眾！新北市一名已婚戴姓傳播妹，昨凌晨到三重區頂崁街某茶行坐檯陪聊天，被吳姓男客動手觸碰身體，戴女疾言制止，卻遭吳男嗆回還被掌摑，氣的打電話向丈夫湯男訴怨，沒多久湯男飛車抵達，結果反遭6人圍毆，過程中吳男開道具槍示威。警方獲報將滋事者全數帶回，詢後依妨害秩序、傷害等罪將蔡、吳等6人送辦；另戴女及湯男依社維法移送裁罰。

據了解，25歲戴姓傳播妹，昨天凌晨近2時許，前往32歲蔡男所經營的茶行坐檯陪聊天，未料，過程中蔡的友人30歲吳男卻動手觸碰戴女身體，這讓戴女感覺很不舒服，認為自己賣笑不賣身，竟遭如此輕薄，當場要吳放尊重點。

吳男被這一嗆當場暴怒回嗆，雙方你一言我一句在茶行內爭辯了起來。吳男說不過嘴，竟動手朝戴女臉頰掌摑，戴女不甘受辱，立馬打電話向38歲的夫婿湯男討救兵。湯男接到電話立即聯繫32歲曾姓友人、21歲黃姓女經紀人，並分乘兩車飛車前來。

沒多久湯男先抵現場，下車衝進對向店內，劈頭怒質在場眾「為何要毆打我太太？」在場所有人聽後大表不滿，認為花錢買罪受，此時，吳男掏出一把道具槍著天空鳴開，慌亂中，兩方人馬拉扯扭毆，湯男寡不敵眾，反遭蔡男等6人圍毆，慌亂中湯男衝出店外隨即駕車逃離。

隨後湯男的曾姓友人、經紀人黃女開車姍姍來遲，本想停下快馬載走戴女，但看到店外聚集20多人，擔心下車後反成箭靶遭人圍毆，便匆匆開車離開，獨留戴女一人面對眾惡。