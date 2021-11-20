台南警一日連破2件詐騙案 當場逮捕車手送辦

台南市第2警分局昨日1天內破2起詐欺車手提領贓款案件，長樂派出所獲報，50多歲婦人遭詐騙集團以假冒檢警，誆稱她涉販毒，要求監管其財物自清，約定在住家附近交付金飾約50萬元，39歲張姓車手取贓時當場被逮，民權派出所據報，68歲柯姓男子帳戶被列警示帳戶，淪為詐騙集團所利用，他臨櫃要提領70萬元，經銀行通報被依現行犯逮捕。

據調查，50多歲婦人遭詐騙集團以假冒檢警的詐欺手法，誆稱她涉參與販毒，要求監管其高價值財物，自清無參與犯罪，並約定在住家附近交付財物。長樂派出所等組成專案小組至交付地點附近埋伏，發現39歲張姓車手徒步前來提取金飾約50萬時，專案人員蜂湧而上，當場將他逮捕。

另民權派出所也在下午接獲轄區台灣銀行通報，稱有民眾欲提領帳戶內70萬元，然而，該帳戶內金額有異常款項已被列入警示帳戶。