「突發奇想」寄恐嚇信向全聯勒索5億元 台南檢警逮捕42歲嫌犯裁押
「準備好現金5億...否則可能會死人...」全聯福利中心台北總公司9月底收到恐嚇信，刑事局轉報台南警方，經成立專案小組，從發信郵戳及時間，1個多月來調閱近300個郵筒附近監視器比對，鎖定家住東區42歲黃姓男子，15日會同霹靂小組等當場逮捕黃男，他供稱是缺錢花用，才突發奇想，專案小組在現場發現作案用信封、信紙及書寫內容，經台南地院裁押禁見。
台南警方10月初接獲刑事局轉報，全聯福利中心反映9月底收到恐嚇信件1封，內容要求準備現金5億元，並在時限內放置在安平區指定地點，否則相關店家會受到傷害等話語的恐嚇信件。不僅如此，黃男陸續於10月中旬及11月初再次寄出恐嚇信，恐嚇目標更擴及康是美、屈臣氏兩家著名的藥妝連鎖店公司，也分別向警方報案。
經專案小組比對，內容均與先前全聯福利中心遭恐嚇內容相似，研判應出自同一人，台南市警局聯合刑事局、市刑大隊與第4分局等共組專案小組，一同溯源追查寄出恐嚇信件的犯嫌。
經專案小組分析，該信件應為台南市本地寄出無誤，依其郵戳及時間，調閱台南市郵局總局等郵筒200、300個郵筒附近監視器，花了1個多月時間，終於比對重覆寄信者的特徵及其行為，與投遞郵件歷程及軌跡均與犯嫌有雷同處，鎖定42歲黃姓男子，15日專案小組會同保大霹靂小組人員，在東區逮捕黃男。
據調查，黃男並無類似前科，他供稱，缺錢花用，才突發奇想，向知名廠商寄恐嚇信勒索。專案小組在現場發現作案用信封、信紙及書寫內容，罪證確鑿，且經後續偵處與電腦手機分析追查，確定1人所為，檢方向法官聲請羈押禁見獲准。
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