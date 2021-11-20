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忘關爐火熟睡客廳...火燒起！住警器建功救男一命

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

昨天晚上11時許，新北市三重區中正南路66巷某棟舊公寓4樓，突然竄出濃煙，52歲郭姓屋主正熟睡在客廳沙發上，所幸住警器及時發揮作用鳴聲大叫，驚動附近住戶協助撥打119求援。經警消獲報派員趕抵，及時撲滅火勢未釀更大傷害。

新北市消防局第三救災救護大隊指出，52歲郭姓男屋主，昨天晚上11時許，在三重區中正南路66巷4樓住處烹煮食物，在慢火等待滾煮過程，他突來一陣睡意，直往客廳沙發上躺去小憩片刻，怎料，這一個小盹就整個熟睡過去，忘記了還有爐火正在炆燒。

沒多久鍋中湯水已經燒乾，灰煙冒竄布滿屋內，此時，客廳「住警器」發揮作用，偵測到濃煙蜂鳴聲大作，豈料，郭姓屋主仍未醒了還好鄰近住戶聽見住警器聲響，又聞到燒焦味道，趕緊撥打119報案。

警消獲報派員迅速趕抵，經布水線衝上4樓，敲打屋外大門，郭姓屋主這才醒來開門讓警消入內灌救，及時撲滅火勢未釀成更大災害。

事後郭姓屋主向警消致謝，今年度8月17日他們家也發生過一次火災，當時責任轄區重陽消防分隊，有到家裡協助安裝住警器，並宣導住家用電、用火安全事項，所幸當時有安裝住警器，才沒釀成更大災害。

對此，第三救災救護大隊呼籲，民眾應重視火場應變資訊，做好居家防火準備。另外，當意外可能發生前，住宅可先加裝「住宅用火災警報器」，預防火災發生初期即時發出警報，建議屋內每個居室、走道都需安裝，畢竟住警器偵測範圍有限，無法含蓋整棟建築物。若是透天厝；或多隔間住宅，建議購買「連動式住宅火災警報器」能協助早期避難或搶救。

另外，火災發生時應大聲呼叫，讓家庭成員知道火災發生了，並立即撥打119求救。同時，住家應規劃兩個以上，不同方向出口。火場逃生避難時，也不可為了收拾財物，而延誤逃生避難時間，逃出火場後勿再折返回火場。最後，火災發生時，切記逃生避難不要躲在浴室，謹記「隨手關門」觀念！隨手關起大門、房門、落地窗門，可以將火勢及煙霧，侷限於起火居室內或屋內，以利人員順利逃生避難。

昨天新北市三重區中正南路66巷某棟舊公寓4樓，發生一起火警，所幸屋主有裝住警器才免於成災。記者曾伯愷／翻攝
昨天新北市三重區中正南路66巷某棟舊公寓4樓，發生一起火警，所幸屋主有裝住警器才免於成災。記者曾伯愷／翻攝
屋主因裝有住警器，才免火災。記者曾伯愷／翻攝
屋主因裝有住警器，才免火災。記者曾伯愷／翻攝
屋主因裝有住警器，才免火災。記者曾伯愷／翻攝
屋主因裝有住警器，才免火災。記者曾伯愷／翻攝
警消獲報派員前往灌救。記者曾伯愷／翻攝
警消獲報派員前往灌救。記者曾伯愷／翻攝
警消獲報派員前往灌救。記者曾伯愷／翻攝
警消獲報派員前往灌救。記者曾伯愷／翻攝

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