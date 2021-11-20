影／酒駕硬輾壓他車車頂 賓士車主被逮辯稱：吃安眠藥

台中市劉男駕駛賓士車行經清水區清水街，竟衝撞2輛路邊停放車輛，第一輛車右前車頭毀損、第二輛車更是慘遭「輾壓」，擋風玻璃碎裂、車頂變形，被害車主家屬氣得po網「肇事車輛居然肇逃」，引發議論。警方循線請41歲劉男到案說明，測出酒精反應，但劉供稱「我是吃安眠藥」，警詢後依公共危險罪嫌函送。

臉書社團「清水小鎮」有網友發文，「早上約7點多時(舊清心餐廳旁停車場)外面發出巨大聲響，出來查看時發現我阿嬤的車居然被撞壓爛了(我阿嬤的車為後面第二輛)。肇事車輛不但沒停下來查看 居然還逃逸了⋯⋯」，由於照片內車輛車體嚴重輾壓變形，引發網友討論。

台中市警察局清水分局指出，這起車禍事故發生在今早6點多，41歲劉男駕駛賓士轎車行經清水街由東往西直行，未注意車前狀況，撞擊停放路邊顏姓自小客車與徐姓自小客車，造成車輛受損，所幸無人受傷。

警方調閱監視器發現，賓士轎車先撞擊顏車，後整輛賓士轎車開上徐姓車主的車頂，造成徐車車體擠壓變形、擋風玻璃破損，賓士轎車當下立即倒車，迅速退回道路後肇事逃逸，未下車察看。

據了解，肇事劉男當時從台中市區欲開車到清水區某家診所就診，卻在路途中發生車禍。