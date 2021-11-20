30公分南蛇誤闖警局 走廊上蛇行鑽門縫遭逮

屏東縣政府警察局辦公室內，今天中午誤闖一條逾30公分小蛇，員警發現後，通報承辦捕蛇業務的人員前往抓蛇；捕蛇人員不到10分鐘便將誤闖的小蛇捕獲，後續交由縣府農業處相關單位處理。雖誤闖的小蛇屬無毒的「南蛇」，但仍引起不少員警關注。

縣警局今天中午12時許，有員警發現長約30公分的小蛇，蛇行在辦公室走廊上，被發現後，隨即躲鑽進辦公室門縫；員警見狀立即通報消防局並轉報捕蛇人員前往協處；捕蛇人員到場，先徒手將蛇從門縫撥出，並抓住尾部甩進蛇網，將蛇捕獲。

周姓捕蛇員說，南蛇屬大型蛇類，最長可達260公分，並無毒性，屬於台灣中低海拔會出沒的蛇種，加上屏東地區氣溫偏高，即使冬天，若氣溫未連續低於15度以下，多數蛇類仍會持續活動，而南蛇的爬行速度也相當快。