捷運三鶯線今年4月翻吊車 市長才說抽查工安 今又工地坍塌

捷運三鶯線工程又出包！今天中午位在新北三峽佳興路及佳福路的捷運工程工地驚傳崩塌意外，但這不是首次發生，在今年4月8日時，在興建三峽河段的捷運工程，當時因司機操作不當，造成吊車重心不穩側翻，所幸未造成人員傷亡，但公安意外一再發生，也讓外界懷疑施工單位的品質跟施工狀況。

三鶯線橫跨土城、三峽、鶯歌，路線，全長14.29公里，總共設置12座車站、1座機廠，銜接板南線頂埔站，未來路線延伸至八德段銜接桃園綠線。其中陶瓷老街站位於鶯歌重慶街，鄰近鶯歌國中小、鶯歌陶瓷博物館以及鶯歌陶瓷老街，完工通車後從車站到鶯歌老街步行僅需2分鐘，將可串聯老街商圈提升生活圈機能。

由於三鶯線全線採高架型式，路線跨越國道、台鐵、大漢溪、三峽河等共有7座橋梁，施工風險性高，以高風險工項由捷運局、專案管理督導、監造單位監督、統包廠商自主檢查之三級風險管理模式，以落實施工安全管理。

當時位在三峽河段的捷運工程正在施作鋼構橋吊裝作業，當天下午3點50分，因為吊車司機移動吊車時，未依規定收起吊車臂桿，造成吊車重心不穩側翻，司機當下自行下車，所幸未釀人員傷亡。

捷運局事後進行事故檢討，事發原為司機操作不當，將對施工廠商及監造單位，依契約約定處以罰鍰，並嚴格要求施工廠商務必落實標準作業程序，監造單位也務必嚴加查核。