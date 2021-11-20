11年前颱風沖出大腿骨 新北屏東警聯手靠DNA確認身分

新北市板橋警分局防治組員警王閔南靠著鍥而不捨的毅力與耐心，多次協助民眾找到失聯已久的家屬，「尋人高手」的名聲更是讓許多民眾千里迢迢跑到警分局請求幫助，王閔南抱持著做功德的理念，對於每個案子都不放棄，日前更讓一具塵封長達11年的無名屍骸，重新回到家屬身邊，讓家屬感謝不已。

民國99年9月颱風侵襲全台，連日豪雨下個不停，屏東縣新園鄉五房村高屏溪流域附近，沖刷出一具無名屍塊，員警前往鑑識時，發現只剩一支大腿腿骨，並非完整遺骸，無法明確辨識出屍體身分，當時警方在苦無任何親人認屍下，最後只能由屏東縣政府警察局東港分局龍興派出所依無名屍體處理。

板橋警分局防治組警員王閔南今年7月中旬，將身分不明的無名屍舊檔案資料庫及比對失蹤人口資料交叉比對，並進行過濾清查，發現這具長達11年無人認領的無名屍資料，細心比對，果然被他發現端倪，原來在99年7月29日，楊姓報案人曾報案稱其兄長於當日失蹤，且最後出現地址是在高雄縣萬大橋東向西方向11K處，發現兄長騎乘的重型機車，王閔南研判，因為這個報案內容與無名屍屍骨發現時間、地點具有微妙關聯性，於是他決定再深入追查，終於讓案件「撥雲見日」。

警方表示，為了確認這具無名屍真實身分，若真是失蹤的楊姓男子，則必需與家屬聯繫採集DNA比對，員警王閔南聯繫當時的楊姓報案人，但報案人的妻子則告知，因為楊男長期中風臥病在床，不良於行，建議警方先跟楊男的姊姊聯繫，但一開始楊男姊姊無法相信員警，多次聯繫都未能成功。

王閔南依舊不放棄，先找到屏東警分局萬丹派出所的員警湯智元，利用當地員警對地方熟稔，由員警湯智元幫忙找到楊男姊姊，在湯智元努力奔走牽線下，王閔南終於成功與家屬相約在屏東警分局萬丹派出所內，順利採集到楊姓報案人與兒子的DNA檢體。