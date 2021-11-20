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重機撞自小客車騎士亡 屏警封閉分隔島缺口3個月

中央社 / 屏東縣20日電

屏東縣枋山鄉台1線18日發生自小客車橫越馬路，要從分隔島缺口轉彎時，被重型機車撞上，重機騎士身亡，屏東縣政府警察局會同相關單位會勘後，決定封閉分隔島缺口3個月。

事發時白色自小客車從超商停車場駛入台1線，橫越馬路要從分隔島缺口轉入行駛車道時，被重機撞上，重機插入自小客車後座，25歲王姓重機騎士身亡。

⁯屏縣府警察局枋寮分局今天發布新聞稿表示，昨天由警察局交通隊會同交通部公路總局第三區養護工程處、枋山鄉公所等會勘，由於事故現場路口有多家超商及1處休息站，車流量大，汽、機車南北橫越馬路現象頻繁，決議暫時封閉中央分隔島缺口3個月，評估增設固定式測速照相桿。

另外，將增設提醒降速告示標誌，速限由70公里降到50公里，後續再視情況調整。

屏東縣政府 重機 警察

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