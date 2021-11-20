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救援栗松溫泉傷患感動老闆 退役士官長放假1天

中央社 / 台東縣20日電

胡姓男子因人工髖關節脫臼受困栗松溫泉，警消花了近10小時才將傷患揹到登山口後送醫，協助救援的義消林濤然義舉讓人感動，林濤然的老闆特別讓他今天放假1天。

台東縣消防局昨天下午1時許接獲，胡男在南橫公路栗松溫泉摔傷，無法走動，請求救援。警消和義消昨晚10時40分順利將傷患揹至登山口轉送醫院。

台東縣消防局今天發布新聞稿表示，胡姓男子不慎於栗松溫泉滑倒導致人工髖關節脫臼。台東縣消防局接獲案件後，立即連絡警、義消攜手合作救援任務，於昨天下午4時15分抵達栗松溫泉。

因返回入山口需經過陡坡路段，路徑狹小且難以施力，且地形關係無法多人同時搬運，救難人員利用繩索架設，一步步慢慢往上拉，克服陡坡路段後，由人員輪流背負，加速患者送醫，直到昨晚10時40分才將患者搬運至登山口，隨即由救護車將患者送往關山慈濟醫院，本次救援共耗時近10小時，出勤24人次。

高山響導揹工協作員、海端義消林濤然，昨天下午接獲消息時，立即放下向陽山屋工程，下山趕往栗松溫泉協助揹人，今天老闆特別讓他放假一天。

林濤然的老闆、嘉明湖熊出沒企業社邱彥紘今天接受中央社記者訪問時表示，林濤然是涼山部隊士官長退役，綽號「鐵頭哥」，體能狀況相當好，因此主動投入救援，栗松溫泉到登山口，有一些路段坡度幾乎是80度以上，因此從溫泉到登山口，就揹了6個多小時，「用盡洪荒之力揹運」，相當辛苦。

邱彥紘說，「鐵頭哥」昨天晚上很晚才睡，今天早上全身痠痛，「救人為先」讓人感動，特別讓他今天放假1天，好好休息。

溫泉 患者 台東

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