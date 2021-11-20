屏東重機高速撞賓士騎士慘死 案發地分隔島封閉降速限

台1線屏東枋山段7-11海豚灣門市旁前天下午發生大型重機高速撞上橫越馬路的賓士轎車事故，重機崁進轎車後座，25歲王姓騎士送醫不治；這起驚悚的車禍，警方將洪姓賓士車駕駛依過失致死罪嫌函送屏東地檢署偵辦外，交通相關單位昨天到現地會勘，決議暫時封閉該中央分隔島缺口3個月，速限由70降至50公里，並評估增設固定式測速照相桿，另增設提醒降速告示標誌。

屏東縣警局交通大隊、枋寮警分局及公路總局第3區養護工程處昨天下午到事故路段會勘，有鑑於該處路口有多家超商及一家休息站，且周遭都設有空間不小的停車場，考量到汽、機車在此南北橫越馬路頻繁，決議暫時封閉該迴轉道缺口3個月，以維護該路段的行車安全，後續再視情況調整。

遭撞的洪姓賓士駕駛在警訊時表示，到墾丁旅遊返回高雄途中進超商購物休息，離開時要橫跨台1線道路北返，當時車速約20、30公里，因有輛小貨車擋住視線，未注意到有重型機車高速駛近，還沒駛至缺口就被撞上了。警方表示，雙方酒測值均為零，監視器畫面顯示機車車速快、汽車橫跨馬路時未注意到重機動態，訊後依過失致死罪嫌將賓士駕駛函送檢方偵辦，由交通事故鑑定委員會判定肇事責任。

車禍發生後，有人上網爆料指機車騎「速度爆快」、「170還追不上他」等，有民眾則上網爆料賓士轎車當天沿台東台9線往屏東時，「一直超車」等；警方表示，王姓重機騎士機車，依規定可騎快車道，由道路監視器畫面，車速相當快，另一方的轎車駛越台1線路欲北轉時，也未注意到機車動向，相關訊息都一併呈報檢方。