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年輕美眉見面先5萬換美金？男以為陷網戀警勸：別傻了
基隆市徐姓男子在網路上結識一名女網友，女子頻向他噓寒問暖，徐男朝思暮想要與女子見面，女網友聲稱只要將台幣5萬元換成美金並匯進指定帳戶，就可見「廬山真面目」。徐男要匯款時，行員發現要轉成美金有異，警方到場勸阻，要他別傻了，他才警覺可能是騙局。
基隆市警察局第二分局信六路派出所巡佐許俊賢、警員林杞強，18日接獲玉山銀行基隆分行通報，一名徐姓男子疑遭詐騙，請警方到場協助。
2員到場了解為徐男在網路上結識一名女網友，該女頻頻向其噓寒問暖，男子朝思暮想欲與該女見面，女網友見狀便向他聲稱，僅需將台幣5萬元換成美金並匯進指定帳戶，即可見面。2人都只是在網路上對談，沒有見過面。
員警與行員聯手向徐男勸說，告知他這是典型「假交友真匯款」詐騙，請他冷靜深思，就算匯款也見不到真人，一定是「賠了夫人又折兵」，徐男才同意終止匯款。
第二分局提醒，詐騙集團往往透過電話、網路藉機與民眾聊天建立感情，營造交往關係後，再利用民眾情感以各種話術，要求民眾匯款或提供帳戶、提款卡等資料，不但造成民眾財產損失，更有可能淪為詐騙幫手，不可不慎。
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