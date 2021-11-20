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幣商為拿回差點遭騙的款項 找高雄地主棒球隊街頭打人

聯合報 / 記者林保光／即時報導

高雄市街頭發生「棒球隊」棒打交易泰達幣的蘇姓、趙姓2男子，涉案的台中泰達幣商與持球棒打人的8名男子昨天落網。據悉，這支暴力「棒球隊」不是從台中南下，而是高雄「地主隊」。楊姓幣商為拿回險被騙走的交易款，才透過朋友找到這支高雄地主隊，在高雄街頭堵人滋事。

昨天高雄市警方在台中拘捕泰達幣商楊姓男子與朋友林姓男子，另在高雄逮捕許姓、陳姓、方姓、林姓、呂姓等5名男子，另在台南逮徐姓男子，查扣他們涉案所乘的賓士、BMW等轎車，但他們用來涉嫌打蘇、趙2人的球棒，已因滋事影片外流，全被丟棄。

警方逮捕這支暴力棒球隊後，經查，蘇、趙2男子代綽號「太陽」的幣商出面，到台中與楊姓男子交易泰達幣，向楊姓男子拿走260萬元，事後楊發覺對方未將等值的泰達幣匯入電子錢包，透過朋友託人在高雄揪眾，攔堵蘇、趙，涉嫌將2人棒打成傷，奪回260萬元泰達幣交易款，

有人外流棒打蘇姓男子的影像，警方原以為滋事的棒球隊來自台中，直到逮捕這群人後，才查出這群人混跡高雄，是「高雄地主隊」。他們幫楊姓男子奪回260萬元泰後，楊立即付60萬元酬謝。

警方今天依妨害自由、妨害秩序、聚眾鬥毆、恐嚇及傷害等罪嫌，將楊姓幣商等8人移送法辦。

警方查扣高雄暴力棒球隊所乘的高級轎車。記者林保光／攝影
警方查扣高雄暴力棒球隊所乘的高級轎車。記者林保光／攝影

泰達幣 高雄市 台南

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