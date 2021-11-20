防行車糾紛改裝車聚集 警方陽明山附近增臨檢點

台北市警方今天指出，為防範行車糾紛引發鬥毆案及改裝車聚集，針對陽明山附近路段包含仰德大道等，即日起增加路檢及取締危險駕車勤務。

北市警局士林分局發布新聞資料表示，除針對陽明山附近路段規劃增加路檢及取締危險駕車勤務外，也會協調環保局及監理機關共同執行靜城專案，透過聯合稽查方式掃蕩違規車輛。

士林分局指出，統計年初至今，針對改裝車或飆車族聚集出沒路段，包含仰德大道、陽金公路、中正路及中山北路，取締汽機車改裝車體145件、通報環保局檢驗噪音車輛109件，後續皆已依法裁罰送辦。

警方說，為加強防制行車事故延生鬥毆及改裝車製造噪音，將加強取締轄區易有危險飆車及改裝車輛易出沒地點，若接獲通報發生鬥毆案，將立即增派員警前往現場壓制、逮捕相關涉案人，也會針對噪音車輛進行通報、裁罰。

警方表示，至於靜城專案，是以聯合稽查編排稽查點強力執法，若攔查發現未有合格標章改裝車，環保局將直接裁罰，罰鍰最高為新台幣3萬元。