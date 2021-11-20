聽新聞
test
0:00 / 0:00
駕駛睡到不省人事 腳沒離開油門 引擎聲狂吼遭誤認飆車
日前深夜新北市鶯歌區民眾發現一輛自小客車停於路旁持續猛踩油門，誤以為要準備「飆車」立即報警，三峽警方獲報後調派轄區線上警力並準備啟動快打警力前往處置，結果發現男子累倒在車上睡著，趕緊協助將車輛熄火，避免火燒車意外。
三峽分局表示，本月3日深夜2點左右，接獲110通報鶯歌區大湖路有疑似要飆車情事，員警接獲通報後立即調派線上警力，支援第一批員警趕到場，發現自小客車仍停於路旁並且發出巨大引擎聲，散發濃厚汽油及塑膠燃燒味，處理員警靠近車旁時駕駛人仍無動靜，引擎持續轟隆隆作響，員警站在駕駛座旁發現男子似乎處於無意識狀態，且右腳持續踩著油門，導致引擎空轉，員警除立即拍打駕駛人 (白姓男子、76年次)喚醒男子外，並迅速將汽車熄火，避免發生火燒車可能情況。
白姓男子經救護人員檢視後確認身體無恙，確認車輛自小客車沒有燃燒情況後，員警見男子精神狀況尚未完全恢復清醒且顯得相當疲憊，遂將男子載回派出所休息並連絡家人載返家中。
警方表示，白姓男子因為是從事鐵工工作，相當耗費體力，且已將近有48小時沒有充分休息，才會發生駕車臨停路邊休息，卻深沉入睡狀況後的窘況。三峽警方特別呼籲；民眾駕駛交通工具外出，務必注意自己身體及精神狀況，避免疲勞駕駛或在精神狀況不佳時開車，如果途中感覺精神不佳，建議應立即找尋適當處所休息，恢復疲勞後再開或改以其他方式繼續行程，以免發生意外，「平安是回家唯一的路」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言