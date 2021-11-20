影／驚！運將急按喇叭朝警開 原是高血壓突飆高要求援

新北市一名計程車毛姓運將，日前行經新北市三重區正義北路，突然胸悶喘不過氣，疑高血壓又飆高。正好，前方轄區警正在路口執行路檢，毛姓運將先急按喇叭，見警后趕緊搖下車窗大聲呼救，「警察先生我身體不舒服，可以幫忙」，廖姓員警聽後火速駕車開道，不到3分鐘安全護送運將抵達醫院救治。

據了解，50歲毛姓運將，日前深夜11時許開著計程車，途中行經新北市三重區正義北路6號前，突來胸口一陣悶痛、喘不過氣，加上視力已開始模糊，這讓毛姓運將擔心是不是高血壓又飆高了。原想撥打119救援的毛姓運將，怕在停等救護車過程恐延誤就醫，心想自行開車到醫院診治，卻又擔心駕車途中若遇停等紅燈、交通阻塞是否也會耽誤診治。

正感危急時刻，毛姓運將既見前方有轄區警，正於路口執行路檢，趕緊放慢車速、急按喇叭，朝著路檢點方向駛去。計程車突來鳴按喇叭，又直朝路檢點駛來，正讓在場路檢警原覺得怪異，紛紛警戒起來。直到毛姓運將開抵路檢點，搖下車窗向警大聲呼救「警察先生我身體不舒服！有點喘不過氣來，可以幫忙開道送我到醫院嗎？」在場警員才知，原是運將身體不舒服需要協助。