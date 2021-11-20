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影／她遭龜殼花咬 夫急向警求助 巡邏車鳴笛開道送醫

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市陳姓女子住宅在七堵區的山區，18日晚間住宅庭院突闖入一尾毒蛇龜殼花，她走過庭院時沒注意不小心跨過，突遭蛇咬大叫一聲。她的詹姓丈夫見狀，馬上抓住蛇並拍照確認毒蛇的種類，馬上緊急開車送醫，但擔心中途毒發，就近向警方求助，警方出動巡邏車前導及時送醫。

警方說，18日晚間8點多，詹姓男子開車到市警察局第三分局復興派出所請求協助，他焦急地說，車內陳姓妻子在他家庭院被毒蛇龜殼花咬傷腳踝，原急著想盡速就醫，但擔心中途毒發，決定就近向警方求助。

復興所所長張文得說，警員陳祐良當機立斷，隨即駕駛巡邏車開道引導至汐止國泰醫院就醫，原需15分鐘車程，警方只花了5分鐘順利將陳女送往汐止國泰醫院，所幸送醫救治後陳女無生命危險，詹男頻頻向警方致謝。

第三分局提醒，民衆住在山區，或到郊外出遊，若被蛇咬傷，應盡速送醫，住家附近環境也盡量不要堆置雜物避免蛇類躲藏，若發現蛇類出沒，可打119通報，將會轉報委託業者到場捕捉。

衛福部指出，龜殼花為出血性毒蛇，主要以肢體腫脹為主，此外會出現水泡，偶有血泡，致死率極低。應注意肢體腫脹引起的腔室症候群，如局部因腫脹引起血液循環不佳，而造成附近組織壞死。

女庭院被龜殼花咬，夫急求助，警鳴笛巡邏車開道送醫。記者游明煌／翻攝
女庭院被龜殼花咬，夫急求助，警鳴笛巡邏車開道送醫。記者游明煌／翻攝
女庭院被龜殼花咬夫急求助，警鳴笛巡邏車開道送醫。記者游明煌／翻攝
女庭院被龜殼花咬夫急求助，警鳴笛巡邏車開道送醫。記者游明煌／翻攝
女庭院被龜殼花咬夫急求助，警鳴笛巡邏車開道送醫。記者游明煌／翻攝
女庭院被龜殼花咬夫急求助，警鳴笛巡邏車開道送醫。記者游明煌／翻攝

汐止 警察 基隆

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