不滿遭同事指責、說壞話 6人砸車及民宅遭逮送辦

台南市20多歲陳姓、王姓男子認為35歲林姓漁業養殖同事平時背後說壞話，又不滿工作調度時遭指責，持球棒等砸毀林姓男子自小客車及住家大門，警方獲報陸續逮捕6人送辦。

台南市政府警察局學甲分局警員今天說，北門區三寮灣某民宅大門及自小客車15日凌晨4時許遭砸毀，現場碎玻璃滿地，警方趕到現場時已不見犯嫌蹤影，隨即調閱監視器，鎖定陳姓、王姓等6名男子涉案，陸續逮捕到案。

警方調查，陳姓、王姓男子認為林姓男子平時背後說壞話，某天工作人力調度時，陳姓、王姓男子無故未到，林姓男子再度指責，更讓陳姓、王姓男子不滿，夥同4名友人分乘3輛機車前往林姓男子住家，以球棒、木棍及安全帽等砸毀大門及自小客車，在門外大聲叫罵。

林姓男子一度擔心遭報復不敢報案，猶豫多時才報警及提告。警方訊後依妨害秩序及毀損等罪嫌將陳姓男子等6人移送台灣台南地方檢察署偵辦。