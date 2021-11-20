台南北門「棒球隊」逞凶 6嫌砸住家、車 全被逮
台南市北門區三寮灣15日凌晨4點多林姓被害人住家大門及轎車遭人持球棒等砸毀，現場碎玻璃滿地，北門所員警接獲民眾110報案 ，迅速趕到現場，已經不見嫌犯蹤影，學甲警分局組成專案小組連日追查，陸續查獲陳姓及王姓等嫌犯6人，初步調查嫌犯和被害人都是捕撈工人，曾因工作起口角嫌隙，當晚揪眾分持球棒、安全帽及木棍等前往洩憤。
學甲警分局表示，不容許暴力行為影響民眾生活，被害人尚未完成報案程序前立即組成專案小組主動追查調閱監視系統，全力深入追查犯嫌不良組織，將6名砸毀大門及車輛犯嫌陸續查緝到案，並依聚眾及危險行為，以刑法150條妨害秩序罪、354條毀損罪移送台南地檢署偵辦。
警方查緝過程中發現，涉嫌砸毀大門玻璃及車輛共有陳姓等6名犯嫌無前科，平均年齡約20歲，林姓被害人（35歲）與其中陳姓、王姓犯嫌同為漁業養殖工作人員，陳嫌等2人認為被害人平時工作時會在其背後說壞話，且因某次工作上的人力調度，陳、王等2人卻無故未到，引起被害人不滿而指責，彼此早已產生嫌隙。
案發當晚以陳姓嫌犯為首的6名犯嫌，分騎3部機車前往被害人住家，分持棍棒砸毀被害人大門及車輛洩憤，大聲叫囂後才離開，被害人事後也因深怕遭犯嫌再度報復，猶豫多時才完成報案程序並提出告訴。
學甲分局長王子雄表示，局長方仰寧要求「暴力零容忍，對不法份子一波一波掃、一個一個抓」，絕對貫徹到底絕不姑息，日前將軍區為惡地方「大頭幫」的治平專案才剛收網，但執法無假期，絕不容許暴力行為的發生，對於任何失序行為警方將依法究辦，絕不寬貸。
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