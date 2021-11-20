不因小案就不幫！台中警喚回失主 找回遺失物

郭姓男子前天與友人搭乘計程車前往火車站附近商場，下車後才發現自己不小心將外套遺落在車上，因自覺遺失的不是貴重物品，躊躇許久才鼓起勇氣走進派出所詢問，得知無人拾獲，失望地轉身離開之際，背後卻傳來員警的呼喊聲，詢問下車處調閱監視器，聯繫上運將，迅速找回郭的外套。

台中市警三分局立德派出所員警林坤達，本月18日中午執勤時，注意到外頭有3名年輕人徘徊許久，過了一會兒，郭男獨自走進派出所，向員警表示，自己的外套遺落在方才搭乘的計程車上，但是當時沒有記下車牌，想詢問是否有運將送遺失外套過來派出所。

聽見員警回覆目前沒有人拾獲特徵相似的外套，郭男失望地正準備轉身離開，卻被林員叫住，請其提供下車的地點，主動協助調閱監視器，不到半小時即確認其搭乘的計程車車牌號碼，成功聯繫上運將。