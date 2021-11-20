國1南下嘉義路段故障車停車道遭追撞 7人受傷送醫

今天凌晨國道一號南下273.8公里處發生2輛車追撞事故，造成7人受傷8人送醫，嘉義縣消防局緊急派員趕往救護，將傷者送往醫院。

國道警方表示，今天凌晨零時28分，在國道南下273.8公里嘉義系統交流道路段黃姓駕駛疑因汽車故障停於中線車道，當中1名乘客下車指揮警示，但後車同車道陳姓駕駛疑似未注意車前狀況仍發生追撞造成事故；該起事造成黃姓駕駛的車輛4人、陳姓駕駛車輛3人，共7人受傷，由嘉義縣消防局協助護送就醫，詳細肇事原因調查中。

國道警方指出，未注意車前狀況為國道10大肇事原因第2位，呼籲用路人開車務必注意前車狀態並保持行車安全距離，駕車注意本身精神狀態，切勿疲勞駕駛，造成自身及其他用路人之危害。

嘉義縣消防局表示，接獲通報報後即派遣4輛救護車及2輛器材車前往，到場後發現為2自小客車（黑色TOYOTA WISH及白色TOYOTA Sienna）追撞，共計造成7人受傷：太保消防分隊救護車載送2名傷者，1名女性20歲，左手上臂疑似骨折，另1名男性年約20歲無明顯外傷，2人皆意識清楚送長庚醫院。水上分隊救護車戴送2名患者，1名男性20歲，右手上臂骨折、臀部疼痛及左額8公分撕裂傷；另名男性21歲，左臉頰紅腫及右腳踝疼痛，2人送柳奇醫院。這4名傷者乘坐黑色自小客。