苗栗竹南紙器工廠暗夜大火 居民怒：燒第4次了

中央社 / 苗栗縣20日電

苗栗縣竹南鎮19日深夜發生紙器工廠大火，估計逾千坪廠區陷入火海，火勢至20日凌晨仍持續悶燒，並一度波及附近民宅鐵皮屋頂，居民怒批紙廠多次火災，這已是第4次了。

苗栗縣消防局19日晚間22時22分許接獲民眾報案稱，竹南鎮國泰夜市後方發生工廠火警，隨即派遣竹南、造橋、後龍、頭份等多個分隊前往灌救。

現場指揮官、苗栗縣消防局第2救災救護大隊大隊長曹春風表示，火警發生地點位於真如路與國安街之間的2間紙器工廠，火勢從第1間紙廠燒起來，延燒到第2間，消防隊員到場時，現場已陷入一片火海，由於西側又緊鄰另一間紙廠，因此立即採取防禦策略，在周圍布水線建立防火牆圍堵，避免再擴大延燒。

曹春風指出，現場火勢猛烈，輻射熱高溫導致3戶夾雜在火災工廠間的民宅鐵皮屋頂一度遭波及，消防隊員也立即布設多條水線灌救。

火光照亮夜空伴隨濃煙竄天，鄰近紙廠的居民指出，住在當地30多年，紙廠是後來才蓋的，多年來已經發生過多次火警，每次火勢都來得又快又猛，曾向業者反映造成住家環境不安，對方卻反而要居民可憐他們工廠被燒掉。

居民說，這次已經是第4次了，還直接燒到住家屋頂，都快要嚇死，簡直沒辦法再住下去。

消防局第一階段前後出動19部消防、救災車輛、41名人力漏夜搶救，至今天凌晨1時20分順利控制火勢，燃燒面積估計至少逾千坪，所幸未傳出有人員傷亡。

曹春風表示，紙廠內有大量易燃物，且悶燒面積廣大，要完全撲滅有一定難度，在火勢獲得控制後重新部署，動用機具進場開挖及雲梯車配合水線滅火，恐需要長時間才能徹底熄滅。

苗栗縣 火災

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