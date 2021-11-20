太陽能光電電纜線遭竊一偷再偷 警深夜埋伏飛撲逮兩人

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

原物料價格攀升，帶動廢五金等原料價格高漲，宵小行竊目標轉往光電電纜線，屏東縣內埔警分局月初接獲民眾報案，太陽能板電纜線遭竊，現場還有遺留剩餘電纜線，警方連夜埋伏，發現兩名竊嫌再度現身，隨即行動逮人，當場逮竊嫌阮姓男子、曾姓男子，依加重竊盜罪等罪嫌送辦。

警方表示，本月初接獲民眾報案，位在隘寮村的光電廠內銅芯電纜線遭竊，警方獲報到場，發現遭竊賊剪斷電纜線還遺留在現場，應是竊賊來不及帶走的電纜線，研判竊賊會返回將遺留電纜線取走，編排連日深夜埋伏勤務，等候竊賊重返舊地。

警方多日深夜埋伏，在凌晨2時許，警方摸黑在太陽能板上埋伏等候宵小上門，2名男子躡手躡腳進入場區，準備將地上遺留的電纜線載走，殊不知在上空埋伏已久的尤姓員警隨即飛撲而下，將正在行竊的曾姓男子逮捕。

另一名阮姓男子雖在驚嚇中見警察查緝，拔腿往檳榔園逃逸，警方緊追在後，追了約20公尺後，將阮姓男子制伏在地，現場除查獲遺留電纜線及相關工具外，曾姓男子身上查獲安非他命毒品一包，全案依加重竊盜罪及毒品案移送偵辦，曾姓男子收押，阮男3萬交保。

內埔警分局長蘇偉荃說，國際銅價上漲成為宵小下手行竊目標，轄區因地廣人稀多設有光電場及太陽能發電設備，加強光電相關場區巡視及深夜時段巡邏，追查銷贓管道以打擊電纜線竊盜犯罪集團。

警方在太陽能板上埋伏，發現竊嫌就在正下方行竊，隨即從太陽能板上跳下來空襲飛撲而下，當場逮捕竊嫌。圖／警方提供
警方在太陽能板上埋伏，發現竊嫌就在正下方行竊，隨即從太陽能板上跳下來空襲飛撲而下，當場逮捕竊嫌。圖／警方提供
警方在太陽能板上埋伏（紅圈處），發現竊嫌出現後，隨即從太陽能板上跳下來空襲飛撲而下，當場逮捕竊嫌。圖／警方提供
警方在太陽能板上埋伏（紅圈處），發現竊嫌出現後，隨即從太陽能板上跳下來空襲飛撲而下，當場逮捕竊嫌。圖／警方提供
屏東縣內埔鄉隘寮村附近太陽能板光電場區，電纜線遭竊。圖／警方提供
屏東縣內埔鄉隘寮村附近太陽能板光電場區，電纜線遭竊。圖／警方提供

竊盜 毒品 屏東縣

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