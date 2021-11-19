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花蓮縣議會遭石塊攻擊玻璃碎裂 警鎖定一男子涉嫌

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮縣議會晚間傳出遭不明男子持石塊攻擊，大門一面玻璃碎裂，由於時值定期會總質詢期間，相當敏感，警方非常重視，縣議員魏嘉彥也趕赴現場關切。花蓮警分局根據現場監視器畫面，很快鎖定是轄區一名患有中度精神障礙的男子，晚間10時20分已抓到該男，將會強制送醫，全案朝毀損罪嫌方向偵辦。

花蓮縣議會正進行第19屆第6次定期大會總質詢議程，晚間7時50分許，傳出議會大門被人丟擲石塊，玻璃碎裂成蜘蛛網狀，涉案嫌犯動手後很快就逃離現場。夜班保全聽到撞擊聲響出來查看，已不見人影，立刻報警處理。

由於議會是花蓮最高民意機關，離花蓮縣警局不遠，在定期會總質詢期間遭到不明人士攻擊，時機相當敏感，各方重視，縣議員魏嘉彥獲知後馬上趕到現場了解關切。

花蓮警分局也即刻趕往蒐證，並調出監視器畫面，鎖定一名37歲，患有中度精障男子涉有重嫌。

花蓮警分局長郝心誠說，該名男子時常在花蓮市美崙地區走動，員警下午4時25分就曾發現該名男子在議會附近遊盪，曾上前盤查；晚間此事發生後，員警從監視器畫面一眼認出就是該名精障男，立即調派警力尋人，晚間10時20分有吉安鄉永興8街發現該男子徒步在路上閒晃，將他逮捕到案。

郝心誠表示，員警在案發後火速鎖定對象，積極動員將男子逮捕到案，全案將朝刑法毀損罪嫌偵辦，也會通報衛生局強制送醫。

花蓮縣議會晚間傳出遭不明人士丟擲石塊，大門玻璃碎裂，警方火速趕往蒐證。圖／民眾提供
花蓮縣議會晚間傳出遭不明人士丟擲石塊，大門玻璃碎裂，警方火速趕往蒐證。圖／民眾提供
花蓮縣議會晚間傳出遭不明人士丟擲石塊，大門玻璃碎裂。圖／民眾提供
花蓮縣議會晚間傳出遭不明人士丟擲石塊，大門玻璃碎裂。圖／民眾提供

花蓮 監視器 衛生局

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