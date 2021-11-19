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尷尬！車子沒油突熄火顧路 婦嘆：離加油站只差3百公尺

聯合報 / 記者 劉柏均／台中即時報導

身懷六甲的郭姓女子(33歲)日前下午帶著2歲的兒子，駕車出門購物，行經台中中區公園路與三民路口時，車輛竟沒油而突然熄火，郭女情急之下只能報警求助，警方到現場後，順利協助駕駛發動車輛，並駕著警車在後方，護送郭女順利將車輛開至加油站，事後她感嘆發文寫到：「離加油站只差3百公尺！」

據了解，台中郭女挺著9個多月的孕肚，於12日16時許帶著2歲小孩，駕車出門購物，發現車上的油量警示燈已亮起，正打算前往加油站，怎知在中區公園路及三民路口停等紅燈時，距離加油站只差3百公尺，車竟自動熄火了！當下又是交通尖峰時刻，路上車流量大，已造成馬路回堵，郭見狀越想越著急，但她有孕在身不方便，情急下只好撥電話報警尋求協助。

台中市第一警分局接獲報案後，立即派出大誠所警員黃品瑜、張揚竣，短短5分鐘內便迅速到場，張員先在後方指揮車輛改道，協助疏導交通，黃員則是先查看車況，插入鑰匙，嘗試啟動車輛，沒想到竟神奇的成功發動了；警方見郭女懷孕又帶著小孩，擔心她的狀況，便霸氣的對郭說：「一口氣開過去吧，我們跟在後面！」於是郭在警方的護送之下，成功抵達加油站，化解這場「著車」危機。

郭女事後在個人社群網站上發文，感謝警察即時協助，並感嘆寫到，距離加油站只剩300公尺，有了這次經驗，以後開車前，會更注意自己車的油量狀況。

台中市第一警分局提醒，民眾行車前應先多了解車況，確實檢查五油三水，才能快樂出門平安回家，若發生車輛故障，應儘快於適當距離妥善放置三角警示牌，避免後車追撞，並聯繫道路救援或可撥打「110」請求警方協助。

警方5分鐘內立即到場，黃姓警員嘗試並成功發動車輛，擔心郭女的安全，駕駛著警車在後方護送，一路將車輛送至加油站，才結束這場驚魂。記者劉柏均／翻攝
警方5分鐘內立即到場，黃姓警員嘗試並成功發動車輛，擔心郭女的安全，駕駛著警車在後方護送，一路將車輛送至加油站，才結束這場驚魂。記者劉柏均／翻攝
郭女事後在個人社群網站上發文，感嘆只差3百公尺就到加油站，但車還是息火了，感謝有警察協助；她也寫到，有了這次經驗，以後會更注意自己車輛油量狀況。記者劉柏均／翻攝
郭女事後在個人社群網站上發文，感嘆只差3百公尺就到加油站，但車還是息火了，感謝有警察協助；她也寫到，有了這次經驗，以後會更注意自己車輛油量狀況。記者劉柏均／翻攝
台中郭女懷有身孕，日前下午帶著2歲的兒子駕車出門購物，怎知在三民路上停等紅燈時，車輛竟沒油熄火了，郭女立刻報警尋求協助。記者劉柏均／翻攝
台中郭女懷有身孕，日前下午帶著2歲的兒子駕車出門購物，怎知在三民路上停等紅燈時，車輛竟沒油熄火了，郭女立刻報警尋求協助。記者劉柏均／翻攝

加油站 台中市

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