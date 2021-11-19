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高雄「棒球隊」傷人 幕後泰達幣交易使詐曝光

聯合報 / 記者林保光／即時報導

高雄市街頭11月9日出現「治安棒球隊」持球棒圍打蘇姓、趙姓2男子，高雄警方查出涉案人身分，今天下午至晚間，陸續在台中、台南、高雄等地，逮捕8名「棒球隊」滋事男子，查出蘇、趙幫1名綽號「太陽」的幣商仲介賣泰達幣，不料，台中幣商付260萬元後卻沒收到泰達幣，才引起糾紛。

據調查，蘇、趙2人自網路得悉，台中的楊姓男子要買價值260萬元的泰達幣，便聯絡綽號「太陽」的幣商交易，太陽同意賣幣，委託蘇、趙到台中接洽楊姓男子，雙方談妥生意，蘇、趙向楊收走260萬元，便開車離開台中，不久楊姓男子竟發現自己的電子錢包，並沒收到「太陽」匯入泰達幣，認為其中有詐，才聯絡許姓男子撂人手，並找林姓朋友借車，分乘5輛轎車追下高雄堵蘇、趙2人，要回被拿走的260萬元。

高雄市警方今天下午赴台中，拘捕涉嫌夥人棒打蘇、趙2人的幣商楊姓男子與朋友林姓男子，晚間在高雄逮捕涉案撂人手的許姓男子，以及陳姓、方姓、林姓、呂姓等5名男子，另在台南逮捕涉案的徐姓男子，依妨害自由、聚眾滋事、恐嚇及傷害罪嫌查辦全案。

警方在台中逮捕涉嫌聚眾滋事的泰達幣商楊姓男子。記者林保光／攝影
警方在台中逮捕涉嫌聚眾滋事的泰達幣商楊姓男子。記者林保光／攝影

泰達幣 台南 高雄市

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