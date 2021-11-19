聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄「棒球隊」傷人 幕後泰達幣交易使詐曝光
高雄市街頭11月9日出現「治安棒球隊」持球棒圍打蘇姓、趙姓2男子，高雄警方查出涉案人身分，今天下午至晚間，陸續在台中、台南、高雄等地，逮捕8名「棒球隊」滋事男子，查出蘇、趙幫1名綽號「太陽」的幣商仲介賣泰達幣，不料，台中幣商付260萬元後卻沒收到泰達幣，才引起糾紛。
據調查，蘇、趙2人自網路得悉，台中的楊姓男子要買價值260萬元的泰達幣，便聯絡綽號「太陽」的幣商交易，太陽同意賣幣，委託蘇、趙到台中接洽楊姓男子，雙方談妥生意，蘇、趙向楊收走260萬元，便開車離開台中，不久楊姓男子竟發現自己的電子錢包，並沒收到「太陽」匯入泰達幣，認為其中有詐，才聯絡許姓男子撂人手，並找林姓朋友借車，分乘5輛轎車追下高雄堵蘇、趙2人，要回被拿走的260萬元。
高雄市警方今天下午赴台中，拘捕涉嫌夥人棒打蘇、趙2人的幣商楊姓男子與朋友林姓男子，晚間在高雄逮捕涉案撂人手的許姓男子，以及陳姓、方姓、林姓、呂姓等5名男子，另在台南逮捕涉案的徐姓男子，依妨害自由、聚眾滋事、恐嚇及傷害罪嫌查辦全案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言