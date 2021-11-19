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第二劑疫苗施打率難看 一表看清台灣與各國差距

屏東死亡車禍全因超速？ 專家揭「視線盲點」關鍵：道路要改

聯合新聞網 / 綜合報導

屏東18日下午在台1線枋山段南下車道發生一起車禍，重機騎士高速撞上轎車身亡。記者潘欣中／翻攝
屏東18日下午在台1線枋山段南下車道發生一起車禍，重機騎士高速撞上轎車身亡。記者潘欣中／翻攝

屏東枋山鄉18日發生一起死亡車禍，一名重機騎士以高速撞上從停車場駛出的白色賓士車，整輛重機直接插進賓士車身，騎士當場失去生命跡象，送醫搶救宣告不治。事件曝光後，許多人檢討重機時速過快、轎車橫越道路等肇因，「台灣交通安全協會」則指出，除了上述因素之外，事發地點的道路規劃也該進行檢討，避免再釀悲劇。

針對這起死亡車禍，該協會在臉書發文表示，各界不斷聚焦重機騎士的車速問題，但除此之外，這起案件還有許多可以討論的議題。首先，根據事故後方車輛的行車記錄器畫面，當時外側車道還有另一輛自小客車，導致重機和賓士車互相看不見對方，因此事發時騎士完全沒有察覺側方有車駛出。

該協會接著指出，由於雙方存在視線盲點，就算當時重機騎士的時速較慢，車禍還是可能發生，雖然時速慢下來的話，死亡率也會大幅下降，舉例來說，時速30公里的碰撞生還率有9成左右，然而，這起車禍的事發路段的速限為70公里，這樣的速度下發生交叉撞擊，生還機率仍是近乎為零。

因此，該協會強調，這起案件後續處裡的最佳做法，應是檢討道路的規劃設計，也就是封閉該路段安全島的缺口，讓賓士車只能依照路側起步的原則，跑在造成視線盲點的另一輛車前方或後方，如此一來，就算三輛車再連成盲點連線，也不會導致彼此毫無覺察的交叉撞擊局面。

該協會也補充，封閉缺口之後，可以在該路段南或北側稍遠處，挑選視距良好的地方設置迴轉道，就能讓道路兩側以安全的方式往來，同時駕駛行經時，也可以沿路查看對側的店家，再透過迴轉道安全地回頭，避免慌忙之下從安全島破口急切，再次釀成事故。

重機 車禍 屏東 行車記錄器

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