表揚虎豹潭救災有功人員 警義消救出12名受困民眾

新北市消防局今天舉辦110年消防、義消楷模、防疫及虎豹潭救災有功人員表揚大會，消防局表示，10月份雙溪區虎豹潭事件，動員警消、民間團體、義消達2176人次，搜救期間長達119小時，義消盛春嘉、警消丁建利及范皓愷等人成功發現生還者並勇渡急流救出受困民眾12名。

消防局表示，第四救災救護大隊石碇分隊隊員周千惠，竭盡全力，憑藉著過人的膽識及出色的處置完成皇帝殿東峰的山難救援任務；第二救災救護大隊泰山分隊隊員黃國峰，秉持學無止盡的態度，努力學習多種高難度除戒技巧，吸引海外人士及急診醫師前來取經，至今完美脫除戒指救援次數已超過400人次。

義消楷模中的黃仲瑜，自替代役時期便服役於消防役，退伍後加入義消團隊至今積極學習新事物，勇於付出不遺餘力；義消副大隊長林淑娟除捐贈救護車跟心肺復甦機外，並投入救護協勤工作，她說救護協勤這是一件神聖且有意義的工作，希望能再多盡自己的力量，幫助更多需要幫助的人；義消總隊副總隊長吳濟勇，自88年加入義消至今已逾21年，以「一日消防、終身消防」作為自身堅信不移的座右銘，實為同仁的表率。