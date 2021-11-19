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高雄封殺「棒球隊」！ 泰達幣交易糾紛滋事5人落網
蘇姓、趙姓2名男子赴台中疑交易泰達幣起糾紛，回程遇襲，在高雄街頭遭「棒球隊」以球棒、電擊棒圍毆成傷，並被劫走260萬元。高雄市警方根據滋事影像，追查出滋事者身分，今天下午在台中、台南等地，拘捕涉案的幣商楊姓男子及「棒球隊」成員等5人，深入查辦全案，並繼續追捕其他共犯。
高雄市警方今天傍晚在台中，拘捕幣商楊姓男子與他朋友林姓男子，另在高雄、台南，查捕到滋事的「棒球隊」成員陳姓、方姓、徐姓等3名男子。
據初步了解，楊姓幣商與蘇姓（38歲）、趙姓（34歲）2男子，11月8日在台中交易泰達幣起糾紛，蘇、趙拿260萬元離開台中，楊涉嫌找朋友撂人，另由林姓男子涉嫌借車，揪眾分乘5輛轎車到高雄堵人。
8日晚間9點50分，涉案成員在高雄市三民區天祥一路找到蘇姓男子，載蘇到高雄市仁武區，涉嫌持球棒痛打，逼問260萬元去向，蘇禁不起圍毆，約趙出面，11月9日凌晨2點多，這群人在高雄市楠梓區土庫路見趙出面，將趙帶到附近的清豐路圍毆，趙才聯絡女友，將260萬元交給這群人，他們才獲釋。
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