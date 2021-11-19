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扯！天黑喝酒到天亮 爛醉男騎走他人機車還肇事
50歲吳姓男子日前在新北市永和區一間薑母鴨店內，與友聚會飲酒，喝到隔天清晨酩酊大醉後，用鑰匙硬開他人的機車鑰匙孔，未戴安全帽酒駕騎車離開，途經台北市中正區時，又不慎與人擦撞，員警獲報到場發現吳男全身酒氣，所騎機車也不是吳男所有，帶返釐清後，依公共危險、竊盜罪嫌將其送辦。
警方表示，吳男11月15日深夜先與友人相約吃薑母鴨、飲酒聚會，一路喝到隔天凌晨，已徹底喝醉，卻誤牽他人機車，用鑰匙強開機車鑰匙孔，順利啟動後騎車離開。
吳男酒醉騎車到台北市中正區後，在公館商圈旁不慎擦撞對向車輛，造成對方騎士身受多處挫傷，一旁民眾見狀報警處理，員警獲報到場時，看到吳男未戴安全帽，還聞到吳男全身散發酒氣，經酒測後吳男酒測值高達0.85毫克，已涉公共危險罪。
警方將吳男帶返派出所偵辦時，發現吳男手持鑰匙根本就和所駕機車廠牌不符，追問並調閱相關監視器畫面後，酒醉漸醒的吳男才表示，完全不知道自己牽到別人的機車，不知道自己做了什麼事。經員警聯繫，機車原車主才知道自己的機車被騎走，立刻到派出所領回愛車。
警方表示，吳男喝到泥醉還騎機車，又騎走他人車輛，除涉嫌公共危險罪，也涉嫌竊盜罪，詢後依法送辦。提醒民眾，外出聚餐飲酒，可搭乘大眾運輸工具、計程車或酒後代駕返家，安全又安心，避免酒駕肇事發生。
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