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影／警察工作不分男女 中警拍片宣導平權：重點是熱情

聯合報 / 記者 劉柏均／台中即時報導

近年性別平權觀念逐漸受到重視，台中市第五警分局為推動「性別平等創新計畫」，特別拍攝「性平」宣導影片，希望能夠打破女性在警察工作上表現不如男性的刻板印象，呼籲大家一起尊重性別平等。

第五警分局表示，以往從事警察工作大多是男性，尤其外勤工作特別吃重，因警察工作內容繁雜，常須輪班、調動，具有危險性也無法兼顧家庭，讓許多民眾認為，警察工作不適合女性擔任，但隨著性平意識抬頭，女性勇於接受挑戰，現今社會女性從事警察工作已不在少數，且處理繁雜事務心思細膩度，也比男性更為仔細，警察工作已不再是男性專屬，女生也可以。

第五警分局防治組組長顏文村表示，女性警員不只能夠勝任一般勤務，在普遍男性居多的工作環境中，甚至能夠提供不同角度的思維，讓案件或民眾服務做得更完整，加上大部分女警給民眾的形象感受較為親切，遇上婦幼等相關案件時，更能順利解決問題，所以擔任警員，性別不是問題，為民服務的初衷與熱情，才是從事警察工作的最重要關鍵。

第五警分局分局長林沐弘表示，本影片希望能讓民眾了解，警察工作並不因性別不同，在工作上有所差異，本影片屆時上傳第五分局臉書官網、YOUTUBE提供民眾點閱觀看，以最簡單易懂方式，讓大家於工作職場上一起尊重性別平等。

台中市第五警分局為推動「性別平等創新計畫」，特別拍攝「性平」宣導影片，希望能夠打破女性在警察工作上表現不如男性的刻板印象，呼籲大家一起尊重性別平等。圖／台中市第五警分局提供
台中市第五警分局為推動「性別平等創新計畫」，特別拍攝「性平」宣導影片，希望能夠打破女性在警察工作上表現不如男性的刻板印象，呼籲大家一起尊重性別平等。圖／台中市第五警分局提供

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