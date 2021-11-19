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中警用「無線電」找天兵運將 成功替女大生尋回行李

聯合報 / 記者 劉柏均／台中即時報導

劉姓女大生(20歲)日前帶著行李，搭火車從北部回到台中，搭乘計程車抵達學校宿舍，正準備到後車廂領取行李時，司機竟直接將車開走，劉女慌張的跑到火車站附近的派出所尋求幫助，警方透過現場的計程車司機們協助，終於透過無線電找到了當時的司機，成功找回行李。

天氣逐漸轉涼，在台中就讀大學的劉姓女學生，趁著周末回到北部家中帶些冬季衣物，14日晚間搭火車回到台中，再搭乘計程車從火車站回到大學宿舍，正當劉女下車，準備拿取後車箱的行李時，司機竟直接開車離開，留下她一臉錯愕的站在原地。

劉女回過神後，於22時許直奔台中市第三警分局立德所找警方協助，警員吳祖輝、朱國彰了解情形之後，先安撫她的情緒，並詢問相關線索，但劉女並不記得計程車任何資訊，警員只好先時間、地點透過路口監視器查看相關畫面，並帶著劉女回到火車站的計程車排班區，查看她所搭乘的計程車是否已回到這裡，但仍沒進展。

此時警員突然靈光一現，請同是計程車司機的友人協助，透過無線電系統找人，果不其然，該司機在接獲到訊息後，立刻回到火車站將行李交回，不斷向劉女道歉，並表示願意將劉女再次送返宿舍，才讓這驚險的行李失蹤記圓滿落幕。

警方提醒民眾，搭乘計程車時，也可以隨手記錄下車牌號碼並告訴家人，不但可以預防意外的發生，還能在丟東西時提供警方協尋線索，簡單的一個舉動卻能有大大功效。

計程車司機忘了劉姓女大生在後座的行李，在警方透過同是司機的友人，運用無線電尋車尋人，才終於讓劉女的行李平安歸來。記者劉柏均／翻攝
計程車司機忘了劉姓女大生在後座的行李，在警方透過同是司機的友人，運用無線電尋車尋人，才終於讓劉女的行李平安歸來。記者劉柏均／翻攝
計程車司機忘了劉姓女大生在後座的行李，在警方透過同是司機的友人，運用無線電尋車尋人，才終於讓劉女的行李平安歸來。記者劉柏均／翻攝
計程車司機忘了劉姓女大生在後座的行李，在警方透過同是司機的友人，運用無線電尋車尋人，才終於讓劉女的行李平安歸來。記者劉柏均／翻攝

計程車 火車站

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