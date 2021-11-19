澎湖男大生偕友重機環島遊 省道枋山段高速撞賓士慘死

省道台1線枋山鄉段昨天發生高速行駛的大型重機攔腰撞上橫越馬路的賓士C300，重機以高速直接「插進」轎車，騎士掛在轎車車尾慘死；警方調查，身亡的25歲王姓重機騎士是澎湖科技大學學生，當時與另名重機同好來台環島旅遊至屏東，跟在後方的友人親眼目睹事故經過；被撞的洪姓賓士車主說，當時從超商停車場駛出，準備穿越馬路迴轉北上，車速約20至30公里，有被1輛小貨車擋住視線，還沒駛至路口就被高速駛來的重機攔腰撞上，當下嚇壞。

該起事件發生在18日下午2時許，25歲的王姓重機騎士在台1線南下454.9公里處直行時，當時白色賓士從超商停車場準備駛進馬路，要迴轉北上，騎士因高速行駛反應不及，車身直接插進轎車，騎士也卡在轎車後車廂上，當場失去生命跡象血、送醫後不治，枋寮醫院表示，騎士內臟幾乎全碎，因多重器官衰竭死亡；賓士車安全氣囊全部爆開，洪姓駕駛與另名乘客輕傷。

警方調查，王姓重機駕駛是澎湖科技大學學生，住在澎湖，他與另名重機同好相偕騎重機來台環島旅行第7天，昨天下午計畫駛至墾丁，臉書上貼了不少大型重機照；賓士車洪姓駕駛則是從墾丁北返，他和友人在枋山鄉超商稍作休息準備駕車北返時，出了停車場要橫越馬路時，遇到小貨車擋住視線，沒發現重機高速駛近，隨即發生碰撞死亡意外。