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澎湖男大生偕友重機環島遊 省道枋山段高速撞賓士慘死
省道台1線枋山鄉段昨天發生高速行駛的大型重機攔腰撞上橫越馬路的賓士C300，重機以高速直接「插進」轎車，騎士掛在轎車車尾慘死；警方調查，身亡的25歲王姓重機騎士是澎湖科技大學學生，當時與另名重機同好來台環島旅遊至屏東，跟在後方的友人親眼目睹事故經過；被撞的洪姓賓士車主說，當時從超商停車場駛出，準備穿越馬路迴轉北上，車速約20至30公里，有被1輛小貨車擋住視線，還沒駛至路口就被高速駛來的重機攔腰撞上，當下嚇壞。
該起事件發生在18日下午2時許，25歲的王姓重機騎士在台1線南下454.9公里處直行時，當時白色賓士從超商停車場準備駛進馬路，要迴轉北上，騎士因高速行駛反應不及，車身直接插進轎車，騎士也卡在轎車後車廂上，當場失去生命跡象血、送醫後不治，枋寮醫院表示，騎士內臟幾乎全碎，因多重器官衰竭死亡；賓士車安全氣囊全部爆開，洪姓駕駛與另名乘客輕傷。
警方調查，王姓重機駕駛是澎湖科技大學學生，住在澎湖，他與另名重機同好相偕騎重機來台環島旅行第7天，昨天下午計畫駛至墾丁，臉書上貼了不少大型重機照；賓士車洪姓駕駛則是從墾丁北返，他和友人在枋山鄉超商稍作休息準備駕車北返時，出了停車場要橫越馬路時，遇到小貨車擋住視線，沒發現重機高速駛近，隨即發生碰撞死亡意外。
有網友透過影片時間與距離判斷當時重機的車速極快，有同行車友說，當時重機的車速恐飆破時速170公里，路口監視器和重機後方車輛的行車紀錄器畫面也記錄到騎士最後身影，只見騎士高速行駛在南下內車道上，不到5秒就撞上橫越馬路的賓士車，連煞車都沒有。枋寮警方說，重機車速是肇事責任的依據之一，交通隊會依各項證據做出專業判斷。
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