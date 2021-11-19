姊妹花北上途中自撞護欄 釀一死一傷悲劇

國道3號苗栗造橋、後龍北上路段上午9點左右發生轎車疑似自撞護欄的車禍，劉姓姊妹要前往湖口不料途中發生意外，救援人員趕到後先將41歲的姊姊救出送醫，但駕車的32歲妹妹被困在扭曲變形的車體內，2個小時後被救出，但送醫已回天乏術。事故原因待調查，轎車發生自撞的原因目前不明，但右前輪有爆胎情形，不排除爆胎釀禍的可能。

苗栗縣消防局表示，國道3號120.7公里苗栗後龍、造橋北上路段上午9點多發生轎車疑似自撞外側護欄的事故，車內2人受困在嚴重扭曲的車體內，救援人員趕抵現場，發現在駕駛座的一名女子已無生命徵象，另一名女子被救出送醫。

發生車禍的劉姓姊妹花從後龍交流道上高速公路，要北上到湖口服務區，獲救的姊姊向警方表示，途經事故路段時，轎車原本行駛內側車道，並未與其他車輛發生碰撞，但車子突然失控往外側偏移撞上護欄，車子並卡在護欄上。