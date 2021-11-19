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銅鑼凌晨車禍兩少年雙亡 傅姓少年校慶當天遇憾事
苗栗縣銅鑼鄉凌晨發生兩名少年車禍雙亡的事故，死者除了讀國三的14歲傅姓少年，另一人身份查出是同齡但不同校的謝姓少年，其中傅姓少年的學校今天辦校慶運動會，但他已連續2天未到校，校方正準備通報中輟，不料他卻在校慶這天意外身亡，全案將等家屬到案後相驗調查。
台13線公路、128縣道竹森橋路口凌晨零時許發生機車與曳引車碰撞事故，騎乘普通重機的14歲傅姓少年和謝姓少年都傷重不治，根據現場路口監視畫面顯示，當時傅、謝2名少年騎乘的機車疑似闖紅燈，不料在路口與林姓男子駕駛的曳引車發生衝撞後，雙雙倒臥在路口的護欄旁，2名少年經送醫搶救仍回天乏術。
車禍發生後，警方先查出傅姓少年的身分，但另一名少年身分一度無法確認，警方根據機車車籍查出車主是謝姓少年的親友秦姓男子，但他因案遭通緝，車子輾轉交由謝姓少年騎乘，但警方查證發現，車禍發生當時是由傅姓少年從三義騎車載謝姓少年前往苗栗。
學校師長表示， 傅姓少年出身單親家庭，和父親、姊姊及阿婆一起生活，他原本到校上課都正常，但這兩天都沒到學校，如滿3天就要依規定通報中輟，不料卻在校慶這天傳來憾事。
另一名死者謝姓少年也出身單親家庭，身份今天上午才確認，警方為查出他的身分撥打電話給少年母親，可是一直都沒人接，最後員警登門尋訪，由他的祖母出面完成認屍手續，全案將家屬到案詢問後，由檢警進一步相驗調查。
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