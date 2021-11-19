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喑啞翁離家迷途2公里 台中暖助返家 他回比「OK」致謝
台中賴姓老翁(77歲)日前傍晚，獨自一人拄著拐杖，被民眾發現他疑似迷途在熱鬧的進化北路與學士路口，便報警請警方協助，警員到場後，才發現賴翁是瘖啞人士，警員透過臉部辨識系統查出老翁身分與資料，發現老翁竟從住家走了2公里遠，考量其身體狀況，便用警車載送他平安返家。
高齡77歲的賴姓老翁，腰背已經彎到趨近90度，17日傍晚17時許，他拄著拐杖步履蹣跚地徘徊在台中北區進化北路及學士路口，民眾發現他疑似迷途，熱心報請警方到場協助，台中市第二警分局獲報後，立即派請永興所警員周哲彬、黃世霖到場提供協助。
警員到場後，向賴翁詢問相關資訊，才發現他是名瘖啞人士，不斷發出嗯嗯啊啊的聲音，搭配手語盡全力想表達甚麼，但警員仍一頭霧水，便決定先將賴翁帶回所內休息，再利用人臉辨識系統查詢相關資料，才驚覺，賴翁從北區山西路的住家，竟走了2公里遠，考量他的身體狀況，警方便用警車載送老翁平安返家。
警車一抵達賴翁住家附近，鄰居一見到賴，便向警方指示「他住這間！常常消失不見。」鄰居表示，老翁疑似有失智情形，平時就常常不見，雖然大家都有在留意他，但總是三不五時就會失蹤一次；警方在護送賴翁到家後，向他比出「OK」手勢確認是否有需要其他幫助，抵達熟悉家們的賴翁，則露出安心的神情，並向警員回比「OK」手勢，並點頭向警員表示感謝。
第二警分局分局長陳家銘呼籲，如家中有疑似失智的家屬常有走失之虞，家屬可備妥資料向政府單位申請防走失之愛心手鍊；也請民眾發現迷途或需要幫助的人，主動關心並伸出援手幫忙，並通知警方協助，避免發生意外憾事。
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