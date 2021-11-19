快訊

自購67.6萬劑AZ疫苗到貨 效期到明年3月21日

本土+0！ 境外10例 自印尼、菲律賓6國入境

台南餐酒嘉年華明、後天登場 警先禮後兵取締酒後駕車

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市觀光旅遊局訂於明、後兩天在中西區河樂廣場辦理2021台南餐酒嘉年華及TIME OUT台傲日威士忌&調酒展，台南市警第2分局明、後兩天下午2時起至10時止，在中正、河中街及環河街往民生路單向慢車道路段交通管制外，警方提醒，如有飲酒，酒後找代駕或搭乘大眾運輸工具，並將在活動會場周邊加強取締酒後駕車與危險駕車等違規行為。

警方指出，台南餐酒嘉年華交通管制情形如下：

1、活動時段：110年11月20日、21日下午3時至晚間8時。

2、活動地點範圍：臺南市中西區廣4河樂廣場地上層、二樓及B1層全區。

3、交通管制時段：110年11月20、21日下午2時起至晚間10時止。

4、交通管制路段：中西區中正路（康樂街至環河街雙邊路段）；河中街（民生路至中正路段）；環河街往民生路單向慢車道路段（北側中正路至南側中正路）。

5、周邊停車場資訊：轎車停車空間規畫於環河街停車場、海安路地下停車場、運河星鑽路外停車場、民生路停車場、府前路停18停車場；機車停車空間將規畫於中正派出所旁臨時免費公有停車場、民生路停車場、運河星鑽路外停車場、金華新路路邊停車格。

第2分局提醒，用路人配合提前改道，依交通疏導人員指揮行車及注意交通安全，參加遊客可以善用台南好停APP查詢周邊停車格，勿貪圖一時之便而違規停車，以確保行車安全。

警方強調，如有飲酒，酒後找代駕或搭乘大眾運輸工具，以免造成酒醉駕車，危害用路人安全，除將針對活動會場周邊編排警力維護交通順暢及安全秩序外，也將加強取締酒後駕車與危險駕車等違規行為。

台南餐酒嘉年華明、後兩天登場，警方指出，下午2時起至10時止，在中正、河中街及環河街往民生路單向慢車道路段交通管制。記者邵心杰／翻攝
台南餐酒嘉年華明、後兩天登場，警方指出，下午2時起至10時止，在中正、河中街及環河街往民生路單向慢車道路段交通管制。記者邵心杰／翻攝
警方表示，除將針對活動會場周邊編排警力維護交通順暢及安全秩序外，也將加強取締酒後駕車與危險駕車等違規行為。記者邵心杰／翻攝
警方表示，除將針對活動會場周邊編排警力維護交通順暢及安全秩序外，也將加強取締酒後駕車與危險駕車等違規行為。記者邵心杰／翻攝

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

停車場 台南

延伸閱讀

Meet Taipei創新創業嘉年華 桃園新創秀科技研發成果

合作七年!新竹大遠百再辦日本弘前市文化物產嘉年華

Meet Taipei創新創業嘉年華 顯示應用助攻零售疫後突圍

萬金石馬拉松周日開跑 台2線交通管制資訊這邊看

相關新聞

雪隧南下自小客車冒煙 南下一度回堵3公里 現已恢復通車

國道5號雪山隧道今天早上7點51分，南下25.3公里處外側一輛自小客車突然冒煙，相關單位已經到場處理，目前南下暫時封閉，...

嚇死人！國三鐵片噴飛掉滿地 一度全線封閉塞車近4公里

上午9點25分左右國道3號南下195.1公里處掉落大量鐵板、鐵條，一度造成三車道封閉，全線大塞車，車流塞了將近4公里，高...

台南餐酒嘉年華明、後天登場 警先禮後兵取締酒後駕車

台南市觀光旅遊局訂於明、後兩天在中西區河樂廣場辦理2021台南餐酒嘉年華及TIME OUT台傲日威士忌&調酒展，台南市警...

百貨周年慶女慣竊上門 偷走珠寶警方逮人

台北市刑警大隊表示，近日北市各大百貨公司舉辦周年慶活動，為確保民眾生命、財產安全，將加強檢肅竊盜，台北市警察局長楊源明，...

台61線砂石車與載送氨水槽車相撞 砂石車駕駛當場燒死

台61線西濱快速道路新竹美山路口今天中午發生重大車禍，一輛砂石車與載送氨水槽車發生車禍，砂石車頭當場起火燃燒，駕駛受困車...

影／胎滑轉彎失控衝撞民宅 警籲駕駛轉彎應減速

小心駕駛！今年8月，新北市泰山區楓江路一處民宅，遭一輛汽車撞進屋內，所幸肇事當下未波及其他路過人車，屋內當時也未有人在無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。