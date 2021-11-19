台南餐酒嘉年華明、後天登場 警先禮後兵取締酒後駕車

台南市觀光旅遊局訂於明、後兩天在中西區河樂廣場辦理2021台南餐酒嘉年華及TIME OUT台傲日威士忌&調酒展，台南市警第2分局明、後兩天下午2時起至10時止，在中正、河中街及環河街往民生路單向慢車道路段交通管制外，警方提醒，如有飲酒，酒後找代駕或搭乘大眾運輸工具，並將在活動會場周邊加強取締酒後駕車與危險駕車等違規行為。

警方指出，台南餐酒嘉年華交通管制情形如下：

1、活動時段：110年11月20日、21日下午3時至晚間8時。

2、活動地點範圍：臺南市中西區廣4河樂廣場地上層、二樓及B1層全區。

3、交通管制時段：110年11月20、21日下午2時起至晚間10時止。

4、交通管制路段：中西區中正路（康樂街至環河街雙邊路段）；河中街（民生路至中正路段）；環河街往民生路單向慢車道路段（北側中正路至南側中正路）。

5、周邊停車場資訊：轎車停車空間規畫於環河街停車場、海安路地下停車場、運河星鑽路外停車場、民生路停車場、府前路停18停車場；機車停車空間將規畫於中正派出所旁臨時免費公有停車場、民生路停車場、運河星鑽路外停車場、金華新路路邊停車格。

第2分局提醒，用路人配合提前改道，依交通疏導人員指揮行車及注意交通安全，參加遊客可以善用台南好停APP查詢周邊停車格，勿貪圖一時之便而違規停車，以確保行車安全。

警方強調，如有飲酒，酒後找代駕或搭乘大眾運輸工具，以免造成酒醉駕車，危害用路人安全，除將針對活動會場周邊編排警力維護交通順暢及安全秩序外，也將加強取締酒後駕車與危險駕車等違規行為。 台南餐酒嘉年華明、後兩天登場，警方指出，下午2時起至10時止，在中正、河中街及環河街往民生路單向慢車道路段交通管制。記者邵心杰／翻攝 警方表示，除將針對活動會場周邊編排警力維護交通順暢及安全秩序外，也將加強取締酒後駕車與危險駕車等違規行為。記者邵心杰／翻攝

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康