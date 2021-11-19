快訊

自購67.6萬劑AZ疫苗到貨 效期到明年3月21日

本土+0！ 境外10例 自印尼、菲律賓6國入境

聽新聞
test
0:00 / 0:00

百貨周年慶女慣竊上門 偷走珠寶警方逮人

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

北市刑警大隊表示，近日北市各大百貨公司舉辦周年慶活動，為確保民眾生命、財產安全，將加強檢肅竊盜，台北市警察局長楊源明，更要求警方針對列管慣竊，除先予告誡外，還要嚴密加強監控。

日前台北市一家百貨公司舉辦周年慶，正逢疫情解封，湧進大批購物人潮，張姓女慣竊在現場，伺機行竊民眾隨身財物，她到該百貨公司知名珠寶公司，表示要購買珠寶，隨即以聲東擊西的行竊手法，假裝購買其它項鍊為由，轉移店員注意力，竊取櫃台的白色翡翠櫻花墜子，得手後逃離現場。

店家遭竊報警，刑大肅竊組調閱相關監視器比對結果，確認張姓女慣竊所為，隨即循線查獲到案並追回失竊物品。

警方呼籲民眾，扒竊案件多發生在人潮聚集之處，如百貨公司、車站、碼頭、市場、公園、影劇院和大眾運輸工具等，特別是人多擁擠的情形下，是慣竊最容易下手之際，趁被害者不注意時行竊，作案過程極為短暫，不易被人發覺，請市民朋友一定要提高警惕，看顧好自己隨身財物，不讓竊賊有機可乘。

張姓女慣竊以聲東擊西手法，偷走珠寶店墜子。記者廖炳棋/翻攝
張姓女慣竊以聲東擊西手法，偷走珠寶店墜子。記者廖炳棋/翻攝
張姓女慣竊以聲東擊西手法，偷走珠寶店墜子。記者廖炳棋/翻攝
張姓女慣竊以聲東擊西手法，偷走珠寶店墜子。記者廖炳棋/翻攝

北市 周年慶

延伸閱讀

漢神百貨周年慶11/25重磅登場 將送156萬摘星版名車

新光三越周年慶壓軸場 台北站前「2機1椅」狂銷逾百台

專為男性設計！FRED全新運動風珠寶Force 10 Winch帥翻

影／黃珊珊帶隊臨檢制服酒店 現場女幹部激動合影

相關新聞

雪隧南下自小客車冒煙 南下一度回堵3公里 現已恢復通車

國道5號雪山隧道今天早上7點51分，南下25.3公里處外側一輛自小客車突然冒煙，相關單位已經到場處理，目前南下暫時封閉，...

嚇死人！國三鐵片噴飛掉滿地 一度全線封閉塞車近4公里

上午9點25分左右國道3號南下195.1公里處掉落大量鐵板、鐵條，一度造成三車道封閉，全線大塞車，車流塞了將近4公里，高...

台南餐酒嘉年華明、後天登場 警先禮後兵取締酒後駕車

台南市觀光旅遊局訂於明、後兩天在中西區河樂廣場辦理2021台南餐酒嘉年華及TIME OUT台傲日威士忌&調酒展，台南市警...

百貨周年慶女慣竊上門 偷走珠寶警方逮人

台北市刑警大隊表示，近日北市各大百貨公司舉辦周年慶活動，為確保民眾生命、財產安全，將加強檢肅竊盜，台北市警察局長楊源明，...

台61線砂石車與載送氨水槽車相撞 砂石車駕駛當場燒死

台61線西濱快速道路新竹美山路口今天中午發生重大車禍，一輛砂石車與載送氨水槽車發生車禍，砂石車頭當場起火燃燒，駕駛受困車...

影／胎滑轉彎失控衝撞民宅 警籲駕駛轉彎應減速

小心駕駛！今年8月，新北市泰山區楓江路一處民宅，遭一輛汽車撞進屋內，所幸肇事當下未波及其他路過人車，屋內當時也未有人在無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。