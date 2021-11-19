百貨周年慶女慣竊上門 偷走珠寶警方逮人

台北市刑警大隊表示，近日北市各大百貨公司舉辦周年慶活動，為確保民眾生命、財產安全，將加強檢肅竊盜，台北市警察局長楊源明，更要求警方針對列管慣竊，除先予告誡外，還要嚴密加強監控。

日前台北市一家百貨公司舉辦周年慶，正逢疫情解封，湧進大批購物人潮，張姓女慣竊在現場，伺機行竊民眾隨身財物，她到該百貨公司知名珠寶公司，表示要購買珠寶，隨即以聲東擊西的行竊手法，假裝購買其它項鍊為由，轉移店員注意力，竊取櫃台的白色翡翠櫻花墜子，得手後逃離現場。

店家遭竊報警，刑大肅竊組調閱相關監視器比對結果，確認張姓女慣竊所為，隨即循線查獲到案並追回失竊物品。