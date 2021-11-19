台61線砂石車與載送氨水槽車相撞 砂石車駕駛當場燒死

張姓駕駛今天駕駛槽車載送氨水行經台61線西濱快速道路美山路口（風情海岸），在紅綠燈變換號誌之際欲減速停車，卻不慎遭後方未注意車前動態的砂石車撞上，由於撞擊力道猛烈，槽車當場翻覆，橫躺路面起火燃燒，砂石車體也變形起火，警察、消防人員獲報到場，出動破壞器材破壞砂石車，但車上72歲陳姓駕駛已成焦屍。

據悉，張男駕駛的槽車行駛在台61線美山路與西濱路口，疑看見前方紅綠燈變換號誌，於是減速煞車，未料後方駕駛砂石車的陳男疑未注意車前動態、保持安全距離，從後方追撞槽車，陳男受困起火的砂石車頭，當場燒死剩下骨骸，張姓駕駛則輕傷送醫。

新竹市消防局表示，消防人員出動破壞器材將陳男從車內救出，但陳已明顯死亡，張男則送醫無礙，氨水也無洩漏疑慮。警方則指出，初步研判是一起追撞事故，至於車或詳細原因，已進行調查釐清中。