影／胎滑轉彎失控衝撞民宅 警籲駕駛轉彎應減速

小心駕駛！今年8月，新北市泰山區楓江路一處民宅，遭一輛汽車撞進屋內，所幸肇事當下未波及其他路過人車，屋內當時也未有人在無人受傷。只不過事隔近3個月駕駛卻不聞不問，這讓屋主大為光火，將當天屋內毀損照片上傳臉書讓網友幫忙討公道。對此，轄區警宣導提醒，車輛行經路道過彎處，應要減速否易肇事。

據了解，今年8月20日晚上8時許，22歲陳姓駕駛，開著一輛白色汽車準備返回住處。途中行經明志路1段已右轉楓江路，卻疑未減速轉彎失控，整輛車直接往民宅衝去，當場撞進民宅內。所幸車禍當下未波及其他人車，民宅一樓也無人在場，無人受傷。

警方獲報到場，對肇事駕駛酒測，沒有酒精反應。詢問駕駛陳男一度辯稱是恍神所致，經調閱監視器畫面才知應是失速所致，依交通事故處理程序處置。怎料，事隔3個月，陳男對屋主不聞問，讓屋主氣炸將現場毀損畫面、過程發文臉書討公道。