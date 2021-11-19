聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／胎滑轉彎失控衝撞民宅 警籲駕駛轉彎應減速
小心駕駛！今年8月，新北市泰山區楓江路一處民宅，遭一輛汽車撞進屋內，所幸肇事當下未波及其他路過人車，屋內當時也未有人在無人受傷。只不過事隔近3個月駕駛卻不聞不問，這讓屋主大為光火，將當天屋內毀損照片上傳臉書讓網友幫忙討公道。對此，轄區警宣導提醒，車輛行經路道過彎處，應要減速否易肇事。
據了解，今年8月20日晚上8時許，22歲陳姓駕駛，開著一輛白色汽車準備返回住處。途中行經明志路1段已右轉楓江路，卻疑未減速轉彎失控，整輛車直接往民宅衝去，當場撞進民宅內。所幸車禍當下未波及其他人車，民宅一樓也無人在場，無人受傷。
警方獲報到場，對肇事駕駛酒測，沒有酒精反應。詢問駕駛陳男一度辯稱是恍神所致，經調閱監視器畫面才知應是失速所致，依交通事故處理程序處置。怎料，事隔3個月，陳男對屋主不聞問，讓屋主氣炸將現場毀損畫面、過程發文臉書討公道。
對此，轄區警表示，肇事發生後警方已依正常程序處理。呼籲駕駛行車時應集中注意力，注意車前週遭路況，並於過彎時應減速慢行，尤其若有行人過馬路，更應該減速慢行，亦不可疲勞駕駛、酒後駕車，避免突發狀況發生，確保用路人安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言