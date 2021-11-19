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芬園貓羅溪畔火警不斷 殘骸驚見醫材、台北醫院資料
彰化芬園鄉貓羅溪河床常被人亂倒垃圾，甚至惡意放火燒，發生多次雜草火警，讓消防人員疲於奔命，本月16日接近中午距利民橋約100公尺處再度發生火警，有義消發現現場殘骸居然有來自衛福部台北醫院的資料，不法業者將北部垃圾南送，行徑囂張。
消防人員指出，烏溪及貓羅溪河床因位處偏僻，長期以來常被棄置廢棄物，並接連發生雜草火警，時常出動打火，懷疑是不法業者惡意濫倒和焚燒，以免去廢棄物處理的問題，但垃圾越堆越多，放火燒的空汙影響的也是在地居民。
本月16日11時55分左右，有不法業者在距芬園利民橋約一百公尺處的河川地濫倒廢棄物，且疑似放火燃燒廢棄物，現場除了有床墊等大型家具，還有來自衞福部台北醫院的事業廢棄物，包括點滴袋、聽診器等醫療廢棄物，甚至有2015年八仙塵爆的相關會議記錄及資料內容。
由於地處偏僻，人煙稀少，該處沒有監視器，難以逮到不法業者，芬園鄉長林世明說，該處確實常有垃圾棄置的問題，但因數河川地，為河川局管轄，每年都會向他們建議裝設監視器。不過居民認為，該處堤防巷弄多，若要裝監視必須要密集設置才有效，恐怕要耗費不少經費。
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