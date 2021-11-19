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芬園貓羅溪畔火警不斷 殘骸驚見醫材、台北醫院資料

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導

彰化芬園鄉貓羅溪河床常被人亂倒垃圾，甚至惡意放火燒，發生多次雜草火警，讓消防人員疲於奔命，本月16日接近中午距利民橋約100公尺處再度發生火警，有義消發現現場殘骸居然有來自衛福部台北醫院的資料，不法業者將北部垃圾南送，行徑囂張。

消防人員指出，烏溪及貓羅溪河床因位處偏僻，長期以來常被棄置廢棄物，並接連發生雜草火警，時常出動打火，懷疑是不法業者惡意濫倒和焚燒，以免去廢棄物處理的問題，但垃圾越堆越多，放火燒的空汙影響的也是在地居民。

本月16日11時55分左右，有不法業者在距芬園利民橋約一百公尺處的河川地濫倒廢棄物，且疑似放火燃燒廢棄物，現場除了有床墊等大型家具，還有來自衞福部台北醫院的事業廢棄物，包括點滴袋、聽診器等醫療廢棄物，甚至有2015年八仙塵爆的相關會議記錄及資料內容。

由於地處偏僻，人煙稀少，該處沒有監視器，難以逮到不法業者，芬園鄉長林世明說，該處確實常有垃圾棄置的問題，但因數河川地，為河川局管轄，每年都會向他們建議裝設監視器。不過居民認為，該處堤防巷弄多，若要裝監視必須要密集設置才有效，恐怕要耗費不少經費。

彰化芬園利民橋約一百公尺處的河川地被人濫倒廢棄物，火警殘骸驚見關於八仙塵爆開會相關資料。圖／讀者提供
彰化芬園利民橋約一百公尺處的河川地被人濫倒廢棄物，火警殘骸驚見關於八仙塵爆開會相關資料。圖／讀者提供
11月16日11時55分左右，有不法業者在距彰化芬園利民橋約一百公尺處的河川地濫倒廢棄物並疑似焚燒。圖／讀者提供
11月16日11時55分左右，有不法業者在距彰化芬園利民橋約一百公尺處的河川地濫倒廢棄物並疑似焚燒。圖／讀者提供
彰化芬園利民橋約一百公尺處的河川地被人濫倒廢棄物，當中有點滴包。圖／讀者提供
彰化芬園利民橋約一百公尺處的河川地被人濫倒廢棄物，當中有點滴包。圖／讀者提供
彰化芬園利民橋約一百公尺處的河川地被人濫倒廢棄物，殘骸驚見聽診器。圖／讀者提供
彰化芬園利民橋約一百公尺處的河川地被人濫倒廢棄物，殘骸驚見聽診器。圖／讀者提供

廢棄物 台北醫院

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