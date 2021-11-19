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重機「插」進賓士後座 與同鄉澎湖車友相聚後車禍身亡

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導

省道台1線屏東縣枋山段7-11海豚灣門市旁，昨天下午發生南下重型機車高速撞上回轉欲北上的賓士轎車，重機插進轎車後座，26歲的王姓騎士掛在後車廂上，救出時已無生命跡象，送醫後於晚上宣告不治；據了解，王姓騎士是澎湖人，現住高雄市，澎湖愛好重機的騎士成立一個小團體，最近來台環島，王昨天上午騎重機到台東和澎湖的4名重機騎士會合，大家相聚吃飯聊天分手後，沒想到王下午行經枋山段時發生車禍身亡。

這起車禍現場景象怵目驚心，整輛大型重機卡在白色賓士轎車後方C柱和車窗上，王姓騎士則趴在轎車後車廂上，已無呼吸心跳，而轎車上的駕駛和乘客2人僅受輕傷；警方說，賓士轎車當時從南下方向的小七門市駛出道路，欲回轉折向往北， 大型重機則往南騎行，重機按規定可騎快車道，撞擊時，重機以高速撞向欲跨越南向車道折返北向的白色轎車，初判雙方可能都未注意車流動態， 肇事原因尚待進一步釐清。

據了解，澎湖愛好重機的騎士最近成立一個小團體，在臉書有開社團，本月14日，澎湖有4輛重機車友開到台灣，展開環島一周的旅行，4輛重機騎到台東時，住高雄的王姓男子獲知澎湖重機同好到台灣，昨天上午騎紅色重機到台東和澎湖來的重機騎士會合，大家相聚吃飯聊天後分手，澎湖4輛重機要回澎湖，沒料到，王姓騎士下午獨自騎重機經過屏東枋山時發生車禍身亡。王姓騎士住澎湖的父母，昨晚趕至屏東枋寮醫院處理愛子後事。

王姓騎士昨天上午騎重機到台東和澎湖的4名重機騎士會合，大家相聚吃飯聊天分手後，沒想到下午行經枋山段時發生車禍身亡。記者潘欣中／翻攝
王姓騎士昨天上午騎重機到台東和澎湖的4名重機騎士會合，大家相聚吃飯聊天分手後，沒想到下午行經枋山段時發生車禍身亡。記者潘欣中／翻攝
王姓騎士昨天上午騎重機到台東和澎湖的4名重機騎士會合，大家相聚吃飯聊天分手後，沒想到下午行經枋山段時發生車禍身亡。記者潘欣中／翻攝
王姓騎士昨天上午騎重機到台東和澎湖的4名重機騎士會合，大家相聚吃飯聊天分手後，沒想到下午行經枋山段時發生車禍身亡。記者潘欣中／翻攝
王姓騎士昨天上午騎重機到台東和澎湖的4名重機騎士會合，大家相聚吃飯聊天分手後，沒想到下午行經枋山段時發生車禍身亡。記者潘欣中／翻攝
王姓騎士昨天上午騎重機到台東和澎湖的4名重機騎士會合，大家相聚吃飯聊天分手後，沒想到下午行經枋山段時發生車禍身亡。記者潘欣中／翻攝

重機 澎湖 屏東縣

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