女警登「郡大山」生營火還唱歌 林管處認定已違法砍木生火
新北女警高宜諠酷愛山林，上月底自稱挑戰生平第二座百岳「郡大山」，竟在個人臉書炫耀「山林裡的夜晚，伴隨著裊裊升起的營火，實在是太滿足、太開心了」，經網友指出此舉已違法，她一度回嗆「由獵人指導生火，安全沒問題」，要網友別多嘴，直到被告知要檢舉她，本周二才緊急刪文，同時極力撇清生火行為。
高宜誼在個人臉書表示，做為新手百岳著名的郡大山，自稱來自高雄布農族的小女子，做為同樣郡社群，前來一覽這座山林帶給我的靜以及魅力；另林道有著坐車比爬山還累的稱號，自平地至檢查哨還需要近兩小時多的車程，不想這麼累，於是決定提前一天上山，在林道27.5公里左右處紮營；並分享貼出當晚在營火旁彈吉他高歌的照片。
高姓女警山林生火的貼文出來後，便有網友提醒她可能違法，她原本不認為自己有錯，但當很多網友看到貼文，留言「生火違法喔」，但高警依然捍衛自己沒有做錯，甚至回嗆網友「我們是由獵人帶進去的，由獵人指導生火，都是經過計畫的，不會造成任何火災」，要網友不知情不要多嘴。
不少網友不滿回文「違法還這麼大聲」，並稱「你也是警察，應該知道違法的嚴重性」、「要不要幫你截圖送（檢舉）林務局」，高女這時態度才軟化，沒繼續跟網友公開筆戰，本周二乾脆刪除貼文，只留下個人臉書的公開內容。
南投林管處指出，接獲通報已介入調查此案，並馬上派員前往現場勘查，發現有6株枯立木（死亡卻仍直立的樹）被砍伐，現場發現曾有引火跡象，未來若查證屬實，生火部分最高面臨60萬元罰緩，違法伐木行為最高處7年徒刑，已於11月15日函請保七總隊第六大隊調查行為人身分並通知到案說明。
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