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新莊裝潢承包商失足 疑從工地3樓墜落當場死亡
工安意外！新北市新莊區福德一街一處建案工地，今天上午8時許，驚傳墜樓意外。一樓工人們聽到「碰」聲巨響循聲察看，赫見62歲的裝潢包商張男，四肢閉鎖性骨折倒臥在中庭，當場沒有呼吸心跳，緊急通報警消到場協助，送醫後仍需告不治。
據了解，死者張男（62歲）為裝潢承包商，今天上午8時許，他帶著兒子、工人來到新北市新莊區福德一街某建築工地施工。事發前他獨自爬上鷹架勘查施工位置，不料，疑因失足踩空墜落，當場跌落一樓中庭。
一樓工人聽到「碰」聲巨響，循著聲音往中庭處察看，赫見張男倒臥在中庭處、四肢嚴重變形，沒有呼吸心跳，趕緊通知警消到場協助，經檢視張男四肢閉鎖性骨折，現場已無生命徵象，緊急施以CPR按壓、AED電極、骨折處固定後送醫急救，但仍宣告不治。
事後警方到場拉起封鎖線採證，發現工地二樓鷹架有隻張男遺落鞋子，勘查1到4樓未發現有任何打鬥跡象，研判張男應是在攀爬鷹架時不慎踩空失足，才會意外墜落當場死亡，詢問死這兒子則說，死者近來情緒穩定沒有異狀，目前警方根據現場事證，初步排除有他殺與自殺可能，正朝意外方向偵辦。
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