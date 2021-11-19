國3南下基隆隧道前...貨櫃車等4車追撞 事故排除恢復車流

國道3號南下0.5公里基隆隧道前，今天上午10點多，發生某物流公司槽車、貨櫃車、小貨車等4輛車追撞事故，車輛嚴重回堵1個多小時，11點多事故車都已排除，塞車1個多小時，目前南下車流都已順暢。

這起4車追撞車禍發生上午10點多，地點在南下0.5公里基隆隧道前方，國道警方到場發現有4輛車，第1車是某公司物流槽車，停在隧道內，另3輛車則停在隧道外，第2、3車都是貨櫃車，車身擠壓在一起，第4車是小貨車，撞到打橫在車道上，車頭幾乎全毀。