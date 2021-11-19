國3南下基隆隧道前...貨櫃車等4車追撞 事故排除恢復車流
國道3號南下0.5公里基隆隧道前，今天上午10點多，發生某物流公司槽車、貨櫃車、小貨車等4輛車追撞事故，車輛嚴重回堵1個多小時，11點多事故車都已排除，塞車1個多小時，目前南下車流都已順暢。
這起4車追撞車禍發生上午10點多，地點在南下0.5公里基隆隧道前方，國道警方到場發現有4輛車，第1車是某公司物流槽車，停在隧道內，另3輛車則停在隧道外，第2、3車都是貨櫃車，車身擠壓在一起，第4車是小貨車，撞到打橫在車道上，車頭幾乎全毀。
警方調查，4車駕駛都只有輕傷，基隆市消防局表示，未接獲報案送醫。警方採證釐清責任歸屬。事故造成南下基金到瑪東系統交流道路段大塞車1個多小時，約11點多已排除，目前已恢復車流。
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