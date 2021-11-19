男子偷鄰居電動自行車 高雄鹽埕警1小時破案

高雄陳姓男子竊走鄰居施姓男子的電動自行車，隔天施男見自行車不翼而飛才報案；鹽埕警方獲報受理，在1小時內循線找到竊賊陳男，通知他到案。陳男辯稱，他行動不便要外出，剛好想向鄰居施商借電動自行車，無人回應下他才擅自騎走。

警方表示，昨天上午10點多，鹽埕警分局七賢路派出所接獲轄區民眾施男報案，指價值約2萬元的電動自行車遭竊取。

七賢所警員林信樺獲報後調閱監視器，發現竊賊在前天晚上近10點時，將電動自行車竊走，還騎到鹽埕區七賢三路、五福四路上的超商購物，隨後便將自行車棄置在超商前。

當林員前往現場查訪，果然順利發現這莉遭竊的自行車，經林員向店員出示竊嫌特徵查訪，對方隨即指認出竊賊是經常到超商消費的熟客陳男（27歲），當警方得知陳的身分，便循線通知他到案。從施男報案到找到陳男，過程僅花費1小時。