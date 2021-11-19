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嚇死人！國三鐵片噴飛掉滿地 一度全線封閉塞車近4公里
上午9點25分左右國道3號南下195.1公里處掉落大量鐵板、鐵條，一度造成三車道封閉，全線大塞車，車流塞了將近4公里，高公局緊急派員到場清除掉落物，目前開放內側與中線車道，11點左右才全面通車。
國道警方調查，43歲林姓駕駛今天載運鐵板南下，疑因裝載不穩妥，造成固定鐵束帶斷裂，導致拖車板上鐵片散落於車道，占用內、中線車道，後方車輛閃避塞車，動彈不得。
經了解這樣曳引拖車載運鐵片（約37噸重)，由全興工業區出發，將前往台南，行經國道三號南向彰化系統路段，疑因固定鐵束帶斷裂，導致鐵片散落於車道，嚇壞後方來車，所幸後方車輛即時閃避，並未造成交通事故，全案於10時56分排除恢復通車，後續將由快官分隊依規定製單舉發。
國道七隊提醒駕駛，車輛載貨行駛於國道時，應先檢查車輛並捆紮覆蓋貨物牢固，避免飛散掉落，以確保其他用路人行車安全。違者將依據道路交通管理處罰條例第30條1項2款：「汽車裝載時，所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭，處汽車駕駛人3000元以上18000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。」
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