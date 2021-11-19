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影／銅鑼青少年雙亡車禍 疑機車闖紅燈釀禍
苗栗縣銅鑼鄉128縣道、台13線公路竹森橋路口今天凌晨發生機車與曳引車碰撞事故，騎乘普通重機的2名青少年都傷重不治，其中一名死者是家住三義的14歲傅姓國中生，另一名年輕男子身份不詳，警方根據路口監視器畫面，初步研判當時機車疑似闖紅燈釀禍，車禍原因及責任待檢警調查釐清。
警方、消防隊人員接獲通報趕往處理，發現車禍現場的2名青少年都已失去生命徵象，分送苗栗市大千綜合醫院及衛福部苗栗醫院搶救，仍宣告不治。
33歲的曳引車林姓駕駛及兩名死者經抽血、呼氣檢驗，酒測值都是0，，死亡的2名青少年，其中一人身分仍待清查確認，至於車禍發生時機車是誰駕駛也有待調查。
從路口監視畫面顯示，當時機車沿台13線往苗栗市方向行駛，曳引車沿128縣道往銅鑼中平方向行駛，雙載機車行經路口時疑似闖紅燈，雙方閃避不及發生事故。
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